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23/08/2017
18:23

ЦБ РФ с 1 сентября обяжет брокеров, использующих средства клиентов в своих интересах, рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности

Банк России впервые вводит для брокеров, использующих средства клиентов в своих интересах, обязанность рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности. Порядок расчёта показателя установлен в указании регулятора, опубликованном в "Вестнике Банка России".

Указание вступает в силу с 1 сентября 2017 года, после чего Банк России будет собирать данные расчёта показателя с профессиональных участников в течение тестового периода, а с середины 2018 года планирует установить конкретное значение норматива, которое будет обязательным для соблюдения профессиональными участниками.

Предполагается, что благодаря соблюдению норматива в случае существенного оттока денежных средств в течение одного месяца брокеры смогут сохранить клиентские средства и обеспечить их возврат не позднее следующего рабочего дня.

Такой подход позволяет защитить интересы клиентов и обеспечить большую стабильность финансового рынка в целом.

"AK&M" от 23.08.2017
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