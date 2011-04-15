ЦБ РФ с 1 сентября обяжет брокеров, использующих средства клиентов в своих интересах, рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности

Банк России впервые вводит для брокеров, использующих средства клиентов в своих интересах, обязанность рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности. Порядок расчёта показателя установлен в указании регулятора, опубликованном в "Вестнике Банка России".



Указание вступает в силу с 1 сентября 2017 года, после чего Банк России будет собирать данные расчёта показателя с профессиональных участников в течение тестового периода, а с середины 2018 года планирует установить конкретное значение норматива, которое будет обязательным для соблюдения профессиональными участниками.



Предполагается, что благодаря соблюдению норматива в случае существенного оттока денежных средств в течение одного месяца брокеры смогут сохранить клиентские средства и обеспечить их возврат не позднее следующего рабочего дня.



Такой подход позволяет защитить интересы клиентов и обеспечить большую стабильность финансового рынка в целом.



"AK&M" от 23.08.2017