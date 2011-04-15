Губернатор Курской области А.Михайлов направил письмо главе набсовета Роскосмоса Д.Рогозину

Губернатор Курской области Александр Михайлов направил письмо заместителю председателю правительства Российской Федерации, председателю наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курской области.



В письме губернатор просит рассмотреть возможность использования предложений при разработке предусмотренного указом Президента РФ "О стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года" перечня мер организационного, нормативно-правового и методического характера.



В письме отмечено, что научно-исследовательские организации и вузы Курской области участвуют в выполнении исследований и практических работ в части оперирования данными дистанционного зондирования Земли и спутниковыми навигационными определениями в интересах информационного обеспечения деятельности федеральных и региональных органов управления Российской Федерации.



В 2019 году завершатся работы по созданию Региональной системы комплексного использования результатов космической деятельности региона.



"С учётом опыта выполнения указанных работ на ежегодном Среднерусском экономическом форуме представители ряда федеральных и региональных органов управления, научно-исследовательских учреждений, организаций оборонно-промышленного комплекса и вузов страны рассмотрели проблемные вопросы использования результатов космической деятельности в интересах обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в экономической сфере", - говорится в сообщении.



В соответствии с решением участников форума в региональной администрации сформированы предложения по совершенствованию государственного регулирования процессов использования результатов космической деятельности, которые предусматривают организацию и выполнение на базе Курской области комплексной научно-исследовательской работы - пилотного проекта "Разработка и апробация типовых организационных и научно-технических решений, методик и рекомендаций по использованию результатов космической деятельности для информационной поддержки принятия решений региональными и муниципальными органами управления на территориях субъектов Российской Федерации".



"AK&M" от 23.08.2017