Мечел в первом полугодии снизил добычу угля на 10% до 10.33 млн т

Группа "Мечел" в январе-июне 2017 года сократила добычу угля на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10.331 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



Выпуск стали за полугодие вырос на 5% до 2.217 млн т, производство чугуна составило 2.038 млн т, практически не изменившись в годовом выражении.



Генеральный директор Мечела Олег Коржов прокомментировал итоги работы компании: "Во II квартале Мечел сократил реализацию кокса на 9% в связи с неустойчивой рыночной конъюнктурой. Металлургический дивизион компании снизил объёмы производства чугуна на 5% и выплавку стали на 2% по сравнению с предшествующим кварталом вследствие проведения крупных плановых ремонтов в агломерационном и доменном цехах ЧМК".



ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.



Чистая прибыль ПAO "Мечел" по МСФО в 2016 году составила 7.1 млрд руб. против убытка в 115 млрд руб. годом ранее. Консолидированная выручка выросла на 9% до 276 млрд руб. с 253 млрд руб., EBITDA - на 45% до 66.2 млрд руб. с 45.73 млрд руб.





"AK&M" от 23.08.2017