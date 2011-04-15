Правительство РФ не одобрило акцизные марки для пива. Об этом сообщил Союз российских пивоваров.



В Минфине сочли, что маркировка пива акцизными марками приведёт к удорожанию продукции, а это подтолкнёт покупателей к потреблению крепкого алкоголя. В письме, которое замглавы ведомства Илья Трунин направил в Госдуму, введение маркировки названо "избыточным администрированием". В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, который курирует алкогольную отрасль, сообщили, что при формировании позиции по этому поводу будут опираться на позицию Минфина.



О том, что введение маркировки пива и пивных напитков федеральными специальными марками (ФСМ) представляется избыточным администрированием, которое создаст дополнительную нагрузку для пивоваренной отрасли, замглавы Минфина Илья Трунин сообщил в письме депутату Госдумы Николаю Гончару от 13 июля. Ранее парламентарий направлял обращение Национального союза защиты прав потребителей с предложением маркировать пиво в России в аппарат Правительства. Союз обосновывал инициативу необходимостью увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет.



"Затраты производителей пивоваренной продукции на приобретение автоматов для нанесения маркировки на продукцию, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию информационных систем приведут к росту себестоимости и существенному удорожанию продукции, - следует из письма замминистра. - Что, в свою очередь, может привести к смещению спроса в сторону крепких алкогольных напитков. Рост цены и расходов может привести к закрытию малых и средних предприятий".



Замглавы Минфина также подчеркнул, что сейчас уполномоченные органы государственной власти обладают достаточным набором инструментов, позволяющих осуществлять эффективный контроль за производством и оборотом пивоваренной продукции.



Согласно действующему законодательству, основное технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков должно быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета готовой продукции. Данное оборудование также должно иметь средства фиксации и передачи информации об объёме производства и оборота продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Организации с производством не более 300 тыс. декалитров в год не передают свои данные в ЕГАИС. При этом все производители обязаны декларировать сведения об объёме производства и оборота продукции.



Ранее замглавы Минфина Илья Трунин заявлял, что пиво следует подвергать маркировке на основе современных методов. Например, по аналогии с меховыми изделиями использовать для этого чипы. Однако 27 июля представитель Минфина сообщил, что "позиция ведомства изменилась, поскольку вопрос был рассмотрен более внимательно".



В начале июня вице-премьер Александр Хлопонин, который курирует алкогольную отрасль, заявлял, что Правительство РФ поддерживает маркировку пива специальными марками. Все технические вопросы, связанные с возможным введением маркировки, планировалось обсудить с участниками отрасли. Однако пока в аппарате вице-премьера нет каких-либо предложений о маркировке пива, сообщил его представитель. Он также добавил, что Минфин - профильный федеральный орган исполнительной власти и в случае формирования позиции по маркировке пива в аппарате будут опираться на мнение ведомства.



В Минэкономразвития согласны с коллегами из Минфина в том, что инструментов для контроля производства и оборота продукции сегодня достаточно.



Союз пивоваров также не поддержал инициативу о введении специальной маркировки для пивоваренной продукции. В организации считают её чрезмерной и способной оказать существенное негативное влияние на отрасль.



"AK&M" от 23.08.2017