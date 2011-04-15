Дайджест газеты "Ведомости" от 24 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 24 августа 2017 года.





РОССИЙСКОЕ - ЗНАЧИТ АНАЛОГИЧНОЕ



Курс на импортозамещение навредил Microsoft: госкомпании и госорганыстали меньше закупатьего продукты.



Госкомпании во II квартале 2017 г. потратили на покупку продуктов Microsoft 668 млн руб., рассказал представитель аналитического центра "Национального рейтинга прозрачности закупок". Это в 6 раз меньше, чем во II квартале 2016 г., и в 3 раза меньше, чем в I квартале 2017 г.



Госорганы за первые два квартала 2017 г. потратили на Microsoft на 4 млн руб. меньше, чем за аналогичный период 2016 г., и на 91 млн меньше, чем за первые два квартала 2015 г., по данным аналитиков.



В госсекторе закупки продукции Microsoft устойчиво снижаются из года в год.





СМАРТФОНЫ ВЛЕЗЛИ В ДОЛГИ



В России бум покупки сотовых телефонов в кредит: 40% всех аппаратов и более половины - дорогих аппаратов.



Каждый пятый смартфон в рознице МТС во II квартале 2017 г. был продан в кредит, следует из материалов оператора. Причем средняя стоимость кредитных смартфонов растет: за год она увеличилась на 22% и достигла 18 500 руб. - а средний чек на смартфон в МТС составляет 10 500 руб.



Сейчас МТС продает в кредит 60% смартфонов дороже 40 000 руб. - годом ранее доля кредитных аппаратов в этой категории составляла 32%. Активнее всего покупают в кредит Samsung, Apple и Huawei.





"ОТКРЫТИЕ" НАШЛО ДЕНЬГИ НА КИПРЕ



Банк "ФК Открытие", подвергшийся набегу клиентов, продал долю в кипрском банке его менеджерам.



Банк "ФК Открытие" продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB), рассказали источники "Ведомостей". Это вынужденная сделка, уточняет один из них: "ФК Открытие" нужны деньги в связи с оттоком клиентских средств.



"Мы подтверждаем, что нам как акционерам RCB известно о продаже банком "Открытие" пакета акций RCB", - сообщил представитель ВТБ, крупнейшего акционера кипрского банка (46,3%). Доля ВТБ в RCB не изменилась, подчеркнул он.





"БАЗЭЛ" ПРИЦЕНИВАЕТСЯ К RADISSON



Гостиничный портфель "Базэла" Олега Дерипаски в Сочи может пополниться еще одним объектом: холдинг ведет переговоры о покупке у ВЭБа 5-звездочного Radisson Blu Resort & Congress.



Структура "Базэла" договаривается с ВЭБом о покупке пятизвездочного отеля Radisson Blu Resort & Congress Centre в Сочи, рассказали "Ведомостям" источники. Представитель ВЭБа сообщил, что на этот актив есть несколько претендентов, поэтому банк планирует провести открытый конкурс по его продаже.



Отель Radisson Blu Resort & Congress Centre на 518 номеров был построен в 2013 г. фирмой "Отель девелопмент" экс-президента ВАО "Интурист" Аббаса Алиева. Гостиница часто используется для проведения мероприятий высокого уровня, в прошлом году в конгресс-центре отеля проходила встреча Владимира Путина с лидерами стран в рамках делового форума Россия - АСЕАН.





КРИЗИС УВОДИТ РОССИЮ В ТЕНЬ



Россияне пережидают кризис, получая заработок в теневом секторе.

Период неопределенности в российской экономике закончился: люди поняли, что кризис надолго, и стали искать возможности другого заработка - в теневом секторе, рассказывает директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС Андрей Покида.



С 2016 г. доля россиян, которые за последний год хотя бы иногда работали неофициально или за зарплату в конверте, выросла с 40,3 до 44,8% от общего числа занятых - это почти 33 млн человек, показал опрос РАНХиГС. Доля тех, кто работает или подрабатывает в тени постоянно, увеличилась с 28,8 до 31,4%, или 23 млн человек.



Из-за кризиса доходы большинства россиян снизились, и компенсировать это снижение только за счет официальной работы тяжело - слишком мало рабочих мест с достойной зарплатой, поэтому россияне активнее зарабатывают в обход государства.





НЕ ТОЛЬКО КАННЫ



В фильме "Люмьеры!" самый могущественный человек в сегодняшнем кинофестивальном мире показал публике, чем занимается в свободное от каннской политики время.



Тьерри Фремо известен прежде всего как человек, уже 10 лет возглавляющий Каннский кинофестиваль. Его дебютная режиссерская работа "Люмьеры!" знакомит публику с другой ипостасью Фремо - синефила и архивиста.



Картина в занимательной форме суммирует исследования Тьерри Фремо, связанные с пионерами кино и их родным городом Лионом. "Ведомости" расспросили Фремо о связи истории и современности, а также кино и спорта.- Как сочетаются две ваши должности - директора Каннского фестиваля и Института Люмьеров?





КАНДИДАТ КАК ТРОЯНСКИЙ КОНЬ



Молодые соискатели работы все чаще становятся жертвами кибермошенников. Это следствие переноса подбора кандидатов в интернет.



Хавар Латиф заподозрил обман с самого начала. В мае 25-летний пакистанец, основатель фирмы, занимающейся регистрацией доменных имен, получил приглашение обсудить в чате предложение о работе от некоего человека, утверждавшего, что он представляет Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США (FINRA). "Вижу ваш сайт и хочу обсудить с вами предложение новой работы, если вы свободны", - говорилось в сообщении, которое Латиф получил по Skype. Латиф связался с FINRA, и там ответили, что такой человек у них не работает и у агентства нет аккаунтов в Skype для внешних коммуникаций.



По данным Федеральной торговой комиссии США (FTC), ежегодно хакеры пытаются обмануть десятки тысяч человек с помощью мошеннических схем, построенных вокруг приема на работу.





НА ИГРУШКАХ СТАЛИ ЭКОНОМИТЬ



Рынок дешевых игрушек показал рекордный рост.

Продажи дешевых игрушек (стоимостью до 500 руб.) выросли на 29% в натуральном выражении за I полугодие 2017 г., говорится в исследовании NPD Group. С 2014 г. доля дешевых игрушек в штуках сокращалась на 2-3% в год, росли продажи только средне-дорогих (1000-2000 руб.) и дорогих (от 2000 руб.) игрушек, говорится там же.



Доля игрушек стоимостью выше 500 руб. за первые шесть месяцев этого года снизилась. Продажи дешевых игрушек действительно выросли в первое полугодие 2017 г., говорят опрошенные "Ведомостями" ритейлеры. Один из вариантов объяснения случившегося - производители наконец-то адаптировались к кризису и стали выпускать качественные и дешевые игрушки.





CARGILL КУПИЛА МЯСНЫХ КЛЕТОК



Cargill инвестирует в выращивание мяса из клеток. Технология стартапа Memphis Meats также заинтересовала Билла Гейтса и Ричарда Брэнсона.



Cargill приобрела долю в стартапе Memphis Meats, разработавшем технологию выращивания мяса из самовоспроизводящихся клеток животных. Это первый случай, когда традиционный производитель мяса инвестирует в зарождающийся сектор "чистого мяса". Его участники утверждают, что их продукты лучше для окружающей среды, чем мясо, получаемое откармливанием и убоем животных.



Потребители требуют от мясных компаний меньше использовать антибиотики и обходиться со скотом более гуманно. По словам гендиректора Memphis Умы Валети, расходы его компании на производство фунта мяса (0,45 кг) теперь ниже $2400. Для сравнения: в прошлом году они достигали $18 000.





ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ВОССТАНИЕ МАСС



Почему в России развивается исламский радикализм.

Победа коалиции над "Исламским государством" (ИГ; запрещено в России) в Сирии и Ираке не решает экзистенциальных проблем десятков тысяч присоединившихся к войне и сотен тысяч сочувствующих ИГ молодых мусульман.



В то время как ИГ прекращает свое существование в Сирии и Ираке, его далекие сторонники продолжают бессмысленные убийства на улицах Барселоны, Турку, Сургута. Теракты, которые произошли на прошлой неделе, - повод попытаться разобраться в двух феноменах.



Во-первых, в том, как терроризм и локальные войны превратились в прокси-институты, через которые вольно или невольно регулируются не только общественное мнение и мейнстрим политологической экспертизы, но и миграционная политика, и стратегии международной безопасности.



А во-вторых, как джихадизм стал идеологией протеста недовольных мусульман, нового восстания масс, если использовать терминологию Ортеги-и-Гассета, и инструментом борьбы региональных элит и организованной преступности против демократического транзита.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 24.08.2017