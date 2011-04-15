Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 августа 2017 года



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДПОЧИТАЕТ БРИЛЛИАНТЫ

НОВАЯ РЕФОРМА ГРАНИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДОБАВИТ ПРОБЛЕМ АЛРОСА



Как стало известно "Ъ", Минфин подготовил "дорожную карту" развития алмазно-бриллиантовой отрасли, которая может стать одной из крупнейших реформ в ее истории. Речь, в частности, идет о серьезном смягчении госрегулирования и снижении налоговой нагрузки на российских огранщиков, а также о расширении их доступа к сырью. АЛРОСА это грозит пересмотром сбытовой и инвестиционной политики, а также дополнительной финансовой нагрузкой. Эксперты считают, что момент для реформ выбран не слишком удачно с учетом возможного падения будущих доходов АЛРОСА из-за аварии на подземном руднике "Мир".





УСЛУГИ НЕ ЛЕЧАТСЯ

КОММЕРЧЕСКИМ ДОХОДАМ ГОСКЛИНИК МЕШАЕТ НАГРУЗКА И ЗАКОНЫ



Платные услуги приносят государственным медицинским учреждениям в среднем в восемь раз меньше средств, чем они получают по программе ОМС и из других бюджетных источников, выяснил Vademecum. Увеличить доход от коммерческой деятельности госклиникам мешают объемы государственного задания и отсутствие понятной нормативной базы.





РАСТЕТ ЧИСЛО ИНВАЛИДОВ ЗА РУЛЕМ

В МОСКВЕ ВЫДАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЬГОТНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ



В Москве втрое выросло число оформляемых ежегодно разрешений, позволяющих гражданам парковать машину на местах для инвалидов. Это следует из данных, имеющихся в распоряжении "Ъ". При этом количество самих инвалидов в столице, напротив, сокращается. В мэрии объясняют: зона платной парковки расширяется, поэтому вырос и спрос на разрешения со стороны москвичей, включая и инвалидов. Эксперты говорят об иной природе явления: граждане регистрируют дорогие автомобили на инвалидов и пользуются парковочными льготами для бесплатного хранения своих машин.





ЗА МИНСКИЙ ДОЛГОСТРОЙ БРИТАНЦА ВЗЯЛИ В МОСКВЕ

КОНФЛИКТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ РАЗРЕШИЛА ПОЛИЦИЯ



Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд отказался перевести по требованию прокуратуры с домашнего ареста в СИЗО 68-летнего гражданина Великобритании Винсента Петрилло. Англичанин итальянского происхождения, давно ведущий бизнес в России и Белоруссии, обвиняется следователями московской полиции в хищении крупной суммы у своего партнера, бизнесмена из Швейцарии, при возведении высотного комплекса в Минске. Сам британец вину категорически не признает, утверждая, что его конфликт с компаньоном относится к сфере гражданско-правовых отношений.





КРЫМСКИЕ ТУРБИНЫ ОБЕРНУЛИСЬ ВОКРУГ "РОСТЕХА"

ГОСКОРПОРАЦИЯ СОЗДАЛА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ДЛЯ СПОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Использованная "Ростехом" схема поставки в Крым турбин производства Siemens, предназначенных для ТЭС в Тамани, оставляет немецкой компании мало шансов оспорить ее в суде, считают опрошенные "Ъ" юристы. По данным "Ъ", банкротившееся ОАО "Технопромэкспорт" (ТПЭ), купив турбины Siemens для Тамани, затем просто перепродало их одноименному ООО, также принадлежащему "Ростеху". Юристы отмечают, что, даже если первый контракт не разрешал ОАО ТПЭ установить турбины в Крыму, попытки Siemens ограничить место установки турбин для нового собственника вряд ли будут поддержаны судом.





УМЕРШИХ ПЕНСИОНЕРОВ ВЫЧИСЛЯТ ПО ПАСПОРТУ

НПФ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРВИСАМ МВД



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ищут решение проблемы начислений на счета умерших клиентов. НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" первым подключился к "сервисному концентратору МВД" - по запросу в нем можно получить данные о достоверности паспорта клиента и факте смерти. Параллельно фонды добиваются доступа к единому реестру ЗАГС. Оптимизировать документооборот с госведомствами и минимизировать риск переплат НПФ критически важно до начала запуска индивидуального пенсионного капитала и массовых выплат по ОПС.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 24.08.2017