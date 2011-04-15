Повтор! Экспорт зерновых достигнет 40 млн т в текущем сельхозгоду, заявил А.Ткачёв

Экспорт зерновых достигнет 40 млн т в текущем сельхозгоду. Об этом заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв на оперативном совещании с заместителями министра и директорами департаментов Минсельхоза России, говорится в сообщении министерства.



Министр сельского хозяйства отметил, что несмотря на сложные погодные условия весной и летом текущего года, урожай зерна в 2017 году позволит полностью обеспечить растущие потребности в продовольственном и фуражном зерне.



"Прогноз по урожаю зерна ещё будет уточняться, в Поволжье и Сибири ещё только приступили к уборке, пока планируем собрать 110 млн т", - сказал А.Ткачёв и подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация на рынке зерна стабильная. "Мы не прогнозируем затоваривания внутреннего рынка, потому что на глобальном рынке прогнозируется сокращение сборов зерна в США, Канаде и странах Европы, что позволит России нарастить объёмы экспорта зерновых до 40 млн т в сезоне 2017/2018", - добавил он.



Министр отметил, что полученный в текущем году урожай пшеницы будет востребован на мировом рынке и по итогам сезона 2017/18 годов превысит результаты прошлого сельхозгода (сезон 2016/2017 - 35.5 млн т зерновых, в том числе 27.1 млн т пшеницы).



Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев рассказал о ходе уборочной кампании, обеспеченности производителей материально-техническими и финансовыми ресурсами. "На 21 августа собрано более 77 млн т зерновых, на 3 млн т меньше, чем годом ранее. В целом по России на текущую дату уровень обеспеченности сельхозпроизводителей семенами, минеральными удобрениями, топливом, сельхозтехникой в среднем на 3-5% выше уровня прошлого года", - сообщил директор профильного департамента.



По состоянию на 17 августа предприятиям и организациям АПК Российской Федерации на проведение сезонных полевых работ выдано кредитных ресурсов на сумму 204.23 млрд руб., что на 12.8% выше уровня аналогичного периода прошлого года.



Заместитель министра сельского хозяйства Евгений Непоклонов доложил о ситуации на агропродовольственных рынках, в том числе на рынке зерна. Он отметил, что с учетом растущих потребностей в кормах для обеспечения нужд животноводства, а также роста темпов экспорта зерновых, полученный урожай сбалансирует внутренний зерновой рынок. "Уже сейчас текущие темпы экспорта зерновых выше прошлогодних на 28%. На 16 августа экспортировано 4.6 млн т зерна, в том числе 3.1 млн т пшеницы. Ожидаем дальнейшего роста поставок зерна на мировой рынок", - выразил уверенность Е.Непоклонов.



В настоящее время Россия активно осваивает новые рынки, например, в августе была отгружена пшеница в Венесуэлу, перспективные направления открываются для российского зерна в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжается работа по расширению возможностей выхода отечественной сельхозпродукции, в том числе и зерна на рынок Китая.



В ходе совещания поднимались вопросы регулирования зернового рынка, в том числе интервенции, тенденции на различных рынках сельхозпродукции, ситуация в животноводстве.



За первое полугодие 2017 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий по данным Росстата составило 6.48 млн т, что на 3.8% или на 239.1 тыс. т больше уровня соответствующего периода 2016 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на убой увеличилось на 5.2%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 4.3% и в хозяйствах населения сократилось на 2.5%. Основной прирост производства скота и птицы на убой обеспечен за счёт увеличения производства на убой свиней и птицы, а также овец и коз. В 2017 году производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий по оценке составит 14.4 млн т, что на 2.8% или на 394.4 тыс. т больше уровня 2016 года.



"AK&M" от 24.08.2017