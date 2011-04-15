Ingevity приобретёт у Georgia-Pacific лесохимический бизнес за $315 млн

Ingevity Corporation заключила с компанией Georgia-Pacific соглашение о приобретении у неё бизнеса по изготовлению продуктов переработки сосны. Об этом говорится в сообщении Business Wire.



Покупка стоимостью $315 млн будет оплачена денежными средствами.



При условии одобрения контролирующими органами и выполнения других условий закрытие сделки ожидается в конце 2017 года.



Лесохимический бизнес, о котором идёт речь, включает производство и продажу жирных кислоты таллового масла, талловой канифоли, эфиров талловой канифоли, используемых для изготовления клеящих материалов, очистителей, лакокрасочной продукции и других покрытий, а также в металлообработке, горнодобывающей промышленности и переработке каучука.



В периметр сделки входят активы, относящиеся к бизнесу по изготовлению продуктов переработки сосны, товарно-материальные ценности, списки клиентов, а также различные патенты и торговые марки, связанные с выпускаемой продукцией.



Для финансирования сделки Ingevity внесёт изменения в параметры кредитного финансирования, которое теперь будет включать возобновляемую кредитную линию на $550 млн и заём в размере $375 млн. В финансировании участвуют 13 банков, срок выплаты долга - май 2022 года.



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