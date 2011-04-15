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24/08/2017
13:09

Акционеры Whole Foods одобрили сделку по слиянию с Amazon

Акционеры Whole Foods одобрили сделку по поглощению их компании ритейлером Amazon. Данный шаг приблизил успешное завершение сделки, сообщает Financial Times.

Сделка стоимостью $13.7 млрд значительно ускорит экспансию Amazon на рынок продуктов питания.

В июне компания Amazon, занимающая лидирующие позиции на рынке электронной коммерции, заявила, что заплатит $42 за акцию Whole Foods, специализирующейся на продуктах питания верхнего премиального сегмента. Сделка будет оплачена денежными средствами и включает в себя долговые обязательства Whole Foods.

В данный момент сделка ожидает одобрения контролирующими органами, отмечается в сообщении.



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