Акционеры Whole Foods одобрили сделку по слиянию с Amazon

Акционеры Whole Foods одобрили сделку по поглощению их компании ритейлером Amazon. Данный шаг приблизил успешное завершение сделки, сообщает Financial Times.



Сделка стоимостью $13.7 млрд значительно ускорит экспансию Amazon на рынок продуктов питания.



В июне компания Amazon, занимающая лидирующие позиции на рынке электронной коммерции, заявила, что заплатит $42 за акцию Whole Foods, специализирующейся на продуктах питания верхнего премиального сегмента. Сделка будет оплачена денежными средствами и включает в себя долговые обязательства Whole Foods.



В данный момент сделка ожидает одобрения контролирующими органами, отмечается в сообщении.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"