Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Роснефти о взыскании с АФК "Система" 136.3 млрд руб.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Роснефти о взыскании с АФК "Система" 136.274 млрд руб.



Затребованную истцом сумму компенсации суд снизил - компания изначально требовала от АФК "Система" 170.6 млрд руб.



АФК "Система" будет обжаловать решение суда, заявил её представитель. До рассмотрения апелляции решение суда не вступит в законную силу.



Как сообщалось ранее, Роснефть подала в суд на "Систему" ещё в мае, обвинив АФК, владевшую Башнефтью до 2014 года, в нанесении ущерба при реорганизации компании. По требованию Роснефти 26 июня судебные приставы арестовали акции МТС, "Медси" и БЭСК, принадлежащие АФК "Система" и её дочерней компании "Система-инвест". Стоимость арестованных активов составила 185 млрд руб.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2017 года сократилась на 20.8% до 1.579 млрд руб. с 1.994 млрд руб. годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО АФК Система" по РСБУ за I квартал 2017 года выросла в 2 раза до 62.591 млрд руб. с 30.747 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.7 раза до 6.006 млрд руб. с 10.476 млн руб. Прибыль до налогообложения выросла в 2 раза до 64.843 млрд руб. с 30.49 млрд руб.



"AK&M" от 24.08.2017