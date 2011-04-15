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24/08/2017
13:22

ESET: с рассылкой от лица авиакомпании Delta распространяется троян, ворующий пароли

ESET предупреждает о новой спам-атаке. Мошенники рассылают письма с "билетами в США", распространяя таким образом троян Win32/PSW.Fareit для кражи паролей из браузеров и почтовых приложений, говорится в сообщении ESET.

Потенциальная жертва получает по электронной почте уведомление от лица авиакомпании Delta Air Lines. В письме сообщается, что билет в Вашингтон успешно оплачен и его можно скачать по ссылке.

Перейдя по ссылке, пользователь может загрузить документ Microsoft Office, содержащий вредоносный макрос. Если жертва игнорирует сообщение безопасности и включает макрос, стартует процесс заражения трояном PSW.Fareit.

Троян PSW.Fareit предназначен для кражи логинов и паролей, сохранённых в веб-браузерах Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др., а также в приложениях для работы с электронной почтой Windows Live Mail и Mozilla Thunderbird. Различные версии этой вредоносной программы известны с 2012 года, но она по-прежнему активно используется кибермошенниками.

Троян отправляет украденные пароли на удаленный сервер атакующих, а затем удаляется из системы, стирая все следы активности. Далее эти пароли могут быть использованы для взлома веб-сервисов пользователя.

ESET рекомендует игнорировать спам, не переходить по подозрительным ссылкам и защитить компьютеры и мобильные устройства комплексным антивирусным ПО.

"AK&M" от 24.08.2017
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