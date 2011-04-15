"Открытие" продало долю в кипрском банке RCB

Финансовая группа "Открытие" продала 19.8% акций в кипрском банке Russian Commercial Bank (RCB). Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в RCB и ВТБ (крупнейший акционер кипрского банка).



Издание отмечает, что сделка для банка стала вынужденной, поскольку "Открытию" остро нужны средства из-за оттока денег. Представители "Открытия" заявили, что рассматривали инвестиции в RCB скорее как в портфельный, а не стратегический актив.



По словам ещё одного собеседника газеты, долю российского банка выкупил менеджмент RCB, которому ранее принадлежало 33.9% акций. Благодаря сделке менеджеры кипрского банка получат контрольный пакет.



Газета "Коммерсант" напоминает, что на этой неделе Аналитическое кредитное рейтинговое агентство поставило рейтинг "ФК Открытие" на пересмотр с "негативным" прогнозом. О проблемах в Бинбанке, "ФК Открытие", Московском кредитном банке и Промсвязьбанке говорилось в письме, ранее распространенном сотрудником управляющей компании "Альфа-капитал". Позже УК отозвала это письмо.





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