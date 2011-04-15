ЦБ РФ выявил недостачу в банке "СИБЭС" на 188 млн руб.

Временная администрация по управлению банком "СИБЭС" выявила недостачу денежных средств в кассе в размере более 188 млн руб., а также операции, направленные на сокрытие фактов недостачи денежных средств в кассе, осуществлённые в преддверии отзыва лицензии. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Кроме того, временная администрация установила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заёмщикам, не осуществляющим хозяйственной деятельности или имеющим неудовлетворительное финансовое положение, а также путём приобретения векселей акционеров и реализации высоколиквидных активов.



По оценке временной администрации, стоимость активов банка "СИБЭС" не превышает 1.7 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 2.8 млрд руб., в том числе перед физическими лицами — 2.5 млрд руб.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "СИБЭС" 28 апреля 2017 года



Банк "СИБЭС" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



По величине активов кредитная организация на 1 апреля 2017 года занимала 352-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 24.08.2017