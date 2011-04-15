Банк ФК "Открытие" подал ходатайство о покупке НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант"

Банк "ФК Открытие" подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% голосующих акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "ЛУКОЙЛ-Гарант". Об этом сообщается на сайте ФАС.



Документ был подан 21 августа, срок рассмотрения составляет 30 дней.



Негосударственный пенсионный фонд "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" – один из крупнейших и надежных фондов страны, работающий на пенсионном рынке 23 года. Фонд управляет пенсионными накоплениями 3,3 млн человек, сообщается на официальном НПФ. Объём пенсионных накоплений НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" составляет 250 млрд руб.



Напомним, что 18 августа ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Открытие-Информ" и банка "ФК Открытие" о приобретении контроля в Росгосстрахе.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц". Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 65.28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской Бирже.



Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2.7 трлн руб., собственный капитал - 232 млрд руб.



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