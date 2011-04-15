Цены на бензин за неделю, с 14 по 20 августа, выросли на 0.1% до 38.20 руб. за литр. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цена на бензин АИ-80 и АИ-92 не изменилась и составила 34.63 руб. и 37.11 руб. за литр, соответственно. Цены на бензин АИ-95 выросла на 0.1% до 40.14 руб.



Цена на дизельное топливо за отчётную неделю не изменилась и составила 38.09 руб. за литр.



За прошедшую неделю в 18 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Ставрополе - на 0.3%, в Челябинске и Южно-Сахалинске - на 0.2%.



Снижение цен на бензин на 0.1% зафиксировано в Белгороде.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли на 0.1%.





"AK&M" от 24.08.2017