В Брянске 17 ноября 2017 года пройдёт VI Славянский международный экономический форум, инициированный правительством Брянской области и Информационным агентством AK&M. Тема Форума - "Интеграция рынков славянского содружества на рубеже нового технологического уклада".



В условиях перехода к новому технологическому укладу остро встают вопросы взаимоувязки рынков не только в масштабе страны, но и в международном масштабе. Славянские государства могут быстрее договориться об интеграции своих рынков в условиях трансформации и стать полигоном для отработки принципиально других торговых и производственных связей.



Существующая расстановка сил, традиционные рынки претерпевают серьёзные изменения. Меняется отраслевая структура, возникают рынки новых товаров и услуг. Одна из основных целей Форума - выработать механизмы такой трансформации.



Главным мероприятием форума станет Пленарная дискуссия, в рамках которой будут затронуты актуальные вопросы кооперации стран и регионов в условиях цифровой экономики. Особое место будет отведено вопросам АПК и трансформации продовольственного рынка. Другие заявленные вопросы - возможности контрактного производства в промышленности, изменение экономического ландшафта в проекте "Шёлкового пути", изменения на рынке труда, новые задачи, стоящие перед системой образования.



Продолжением работы форума станут дискуссии в рамках тематических заседаний:



Развитие агропромышленных рынков в новой экономике.

Конкурентоспособность промышленных товаров и услуг стран Славянского содружества. Вызовы ВТО и проекта "Шёлковый путь".



Новые формы торговли в цифровой экономике. Развитие общих для стран содружества электронных торговых систем.



Торговое сотрудничество стран Славянского содружества: стратегия, возможности, технологии.



Современный рынок труда.

Возможности малого бизнеса для молодёжной творческой энергии.

Технологические платформы и модели развития социального предпринимательства.



Участие в СМЭФ примут представители министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Планируется, что на форум съедутся более тысячи делегатов.



Место проведения: Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина, г. Брянск, ул. Грибоедова д.1 "А".



Подробная информация на www.slavyanskyforum.com.

Контакты: PR-поддержка: Светлана Тюнькова, +7(495)9167153, svetlanast@akm.ru



Аккредитация СМИ: Евгения Парфенова, +7(926) 234-03-15, z_zhenya@mail.ru,



Участие в качестве спикера: Юлия Куварзина, +7(915)4334633, jjk@akm.ru



Спонсорство и участие в Форуме: Ирина Мозжорина, +7(495)9167151, irinam@akm.ru



"AK&M" от 24.08.2017