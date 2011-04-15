Комос групп приобретает "Казанский молочный комбинат"

ООО "Комос групп" и АО "Татагролизинг" подписали предварительный договор купли-продажи имущественного комплекса "Казанского молочного комбината". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



В октябре-ноябре 2017 года стороны подпишут основной договор. Сумма сделки не сообщается. "Казанский молочный комбинат" войдёт в субхолдинг "Переработка молока" на правах шестой производственной площадки после ПП "Сарапул-молоко", ПП "Глазов-молоко", ПП "Ижмолоко", ПП "Кезский сырзавод" и ПП "Пермский хладокомбинат "Созвездие".



ООО "Комос Групп" - это вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, который осуществляет полный производственно-сбытовой цикл (производство, переработку, реализацию с/х продукции оптом и в розницу, логистику). Предприятие занимается переработкой молока и осуществляет оптовые и прямые продажи собственной продукции по всей территории России.









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