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24/08/2017
18:20

Комос групп приобретает "Казанский молочный комбинат"

ООО "Комос групп" и АО "Татагролизинг" подписали предварительный договор купли-продажи имущественного комплекса "Казанского молочного комбината". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

В октябре-ноябре 2017 года стороны подпишут основной договор. Сумма сделки не сообщается. "Казанский молочный комбинат" войдёт в субхолдинг "Переработка молока" на правах шестой производственной площадки после ПП "Сарапул-молоко", ПП "Глазов-молоко", ПП "Ижмолоко", ПП "Кезский сырзавод" и ПП "Пермский хладокомбинат "Созвездие".

ООО "Комос Групп" - это вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, который осуществляет полный производственно-сбытовой цикл (производство, переработку, реализацию с/х продукции оптом и в розницу, логистику). Предприятие занимается переработкой молока и осуществляет оптовые и прямые продажи собственной продукции по всей территории России.




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