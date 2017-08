Дайджест газеты "Ведомости" от 25 августа 2017 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 25 августа 2017 года.





БЕЗНАЛОГОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ



Минэкономразвития предлагает отменить налог на движимое имущество компаний. Минфин против: это сократит доходы регионов.



Минэкономразвития предлагает отменить налог на движимое имущество компаний с 2018 г. Льгота по налогу на движимое имущество была введена в конце 2012 г. и касалась имущества, поставленного на баланс после 2013 г. Правительство рассчитывало таким образом стимулировать модернизацию и покупку нового оборудования. Это был своеобразный маневр, напоминает Вадим Зарипов из "Пепеляев групп": налог на недвижимость должен был по факту увеличиться, поскольку его должны были начать рассчитывать с кадастровой стоимости, но отменялся налог на движимое имущество. Однако в прошлом году решение о сохранении льготы было отдано на откуп региональным властям: им было предложено решить, сохранять с 2018 г. эту льготу на своих территориях или нет. Но до сих пор ни один регион не принял решения о сохранении льготы.





"РОСНЕФТЬ" ПОЛУЧИТ ЗНАКОМОГО АКЦИОНЕРА



Бывший президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов может стать ее миноритарием, тогда в сделке будут участвовать также China Energy и QHG Oil, владелец 19,5% "Роснефти".



У сингапурской QHG Oil Ventures, приватизировавшей 19,5% "Роснефти", может появиться новый акционер, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к нынешним владельцам QHG Oil, человек, близкий к покупателям, и российский чиновник.



О сделке может быть объявлено 3 сентября, во время визита президента Владимира Путина в Китай, говорят двое из них: в капитал QHG Oil может войти совместное предприятие China Energy и Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, который до 2012 г. был президентом "Роснефти".





ТОРЖЕСТВЕННОЕ "ОТКРЫТИЕ" ФОНДА КОНСОЛИДАЦИИ



Первым клиентом созданного ЦБ фонда консолидации банковского сектора скоро может стать "ФК Открытие".



Первым банком, который может перейти фонду консолидации банковского сектора, созданному Центробанком для санации банков, может стать "ФК Открытие". Это один из рассматриваемых регулятором сценариев дальнейшей судьбы банка, рассказали "Ведомостям" источники. Два собеседника "Ведомостей" называют вероятность такого сценария очень высокой, но решение еще не принято.





ДЕШЕВАЯ СВЯЗЬ СТАЛА ДОРОЖЕ



Цены на мобильный интернет и голосовые вызовы выросли на 15%. Так сотовые операторы компенсируют расходы на развитие сетей.



Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских мобильных операторов в августе составила 268,5 руб., по сравнению с октябрем 2016 г. она выросла на 15%. Об этом говорится в отчете аналитического агентства Content Review, выпущенном при поддержке "Вымпелкома" (с отчетом ознакомились "Ведомости").



По сравнению с показателем апреля 2016 г. (тогда средний тариф составлял 203 руб.) рост составил более 30%, следует из материалов агентства.



Для расчетов Content Review берет стоимость самых дешевых пакетных тарифов по всем регионам России, которые содержат минимальный набор услуг связи - не менее 1 Гб мобильного интернета и голосовые вызовы.





НА ЭТИ 2% И ЖИВЕМ



"Детский мир" запустил новую программу мотивации сотрудников. Они могут получить до 2% роста капитализации компании и выплаченных дивидендов за три года.



В августе совет директоров ритейлера "Детский мир" утвердил новую трехлетнюю программу мотивации ключевых сотрудников, сказано в неаудированной отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2017 г. Она начала действовать с момента IPO, т. е. с 8 февраля 2017 г. Ее участники могут получить акции "Детского мира" - до 2% от прироста капитализации компании за три года и выплаченных за это время дивидендов.



Эта сумма может быть выплачена и деньгами либо комбинированно - решение примет совет директоров, говорится в отчете.



Капитализация "Детского мира" на закрытие торгов на Московской бирже 24 августа составляла 69 млрд руб. (+9,5% c IPO). В этом году ритейлер направит на дивиденды по итогам 2016 г. 2,57 млрд руб. Если бы программа заканчивалась сейчас, ее размер составил бы как минимум 120 млн руб.





"Я НИКОГДА НЕ СТАНУ ПРИДУМЫВАТЬ ПОСТАНОВКУ В РАСЧЕТЕ НА ЗВЕЗД"



Руководитель крупнейшего оперного фестиваля в мире Маркус Хинтерхойзер расскзаал в интервью о русском присутствии в Зальцбурге, тонкостях составления фестивальных программ и отношениях со спонсорами.



Летний Зальцбургский фестиваль - крупнейшее событие в мире оперы и классической музыки: он длится шесть недель, в этом году зрители смогут увидеть около 220 спектаклей и концертов. Программа фестиваля 2017 г. была сформирована новым интендантом: Маркус Хинтерхойзер, начинавший свою карьеру при интенданте-реформаторе Жераре Мортье в 1990-е гг., возвратился в Зальцбург, оставив ради этого пост артистического директора второго крупнейшего в Австрии фестиваля - Wiener Festwochen (Венские фестивальные недели). И уже успел снискать все возможные похвалы за умно составленную программу, за прицельно точный отбор авторов, постановщиков и исполнителей - сложное и тонкое искусство, требующее глубокого знания европейского музыкального и театрального контекста.





17-Й ГОД: НЕУДАВШЕЕСЯ СПАСЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА



Историк Борис Колоницкий о том, как конфликт Корнилова и Керенского запустил механизм гражданской войны.



"Дело Корнилова", "Корниловское выступление", "Корниловский мятеж" - так называли люди разных взглядов комплекс конфликтов, происходивших в конце августа 1917 г. (начало сентября нового стиля). Все эти оценки отражают центральную роль, которую сыграл в этих событиях генерал Лавр Корнилов, верховный главнокомандующий российскими армиями, когда безуспешно попытался ограничить власть советов и комитетов в стране. Главной причиной его неудачи было неверное понимание политической ситуации.





ЭКОНОМИКА ПЕРЕШЛА К СИНХРОННОМУ РОСТУ



Мировая экономика показывает 10-летний рекорд: впервые после финансового кризиса одновременно растут все 45 стран ОЭСР.



Впервые за 10 лет крупнейшие экономики мира растут одновременно. Это результат мягкой денежной политики центробанков и постепенного затухания кризисов, которые за эти годы охватывали США, Грецию, Бразилию и другие страны.



В этом году экономический рост должны показать все 45 стран, за которыми наблюдает ОЭСР. Причем у 33 из них рост должен ускориться. Одновременного роста во всех этих странах не было с 2007 г. За последние 50 лет он тоже наблюдался редко - только в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973 г., в конце 1980-х гг. и перед мировым финансовым кризисом. Правда, рост сейчас не особенно быстрый или захватывающий, он скорее медленный и методичный.





ВЕНЕЦИЮ ОТКРОЕТ АМЕРИКА



Через неделю в Венеции стартует 74-й международный кинофестиваль. В его основном конкурсе 21 фильм, и треть из них - голливудские.



Венеция - последний европейский порт, откуда фильмы через Торонто отчаливают к "Оскару" и мировому рынку. Об этом невозможно не вспомнить, когда треть конкурса обеспечивают голливудские студии-мейджоры.



После прошлогоднего "Прибытия" Дени Вильнева в венецианском конкурсе покажут сразу три фильма Paramount: "Короче" (Downsizing) Александра Пэйна, "Мама!" (Mother!) Даррена Аронофски и "Субурбикон" (Suburbicon) Джорджа Клуни.



У Fox Searchlight две картины: "Форма воды" (The Shape Of Water) Гильермо Дель Торо и "Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) ирландца Мартина Макдонаха.



Впервые в Венеции будет два открытия.



LADA VESTA МЕНЯЕТ ЦЕННИК



АвтоВАЗ" сообщил дилерам о подорожании Lada Vesta с 1 сентября. Vesta - вторая по популярности модель Lada в России.



Седан Lada Vesta с 1 сентября подорожает во всех комплектациях на 9000 руб. Об этом "Ведомостям" рассказали топ-менеджеры трех дилерских компаний со ссылкой на сообщение "АвтоВАЗа". Рекомендованная розничная цена на модель в базовой комплектации, например, увеличится на 1,6% до 554 900 руб. Подорожает и версия седана, работающая на газомоторном топливе, - Vesta CNG. С сентября рекомендованные розничные цены на нее будут начинаться с 609 900 руб. (рост на 1,5%).



Vesta, выпускаемая с осени 2015 г., сейчас вторая по популярности модель Lada в России после Granta. На нее приходится четверть общих продаж марки в стране.



Сентябрьское удорожание Vesta будет вторым по счету повышением цен на Lada в 2017 г.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 25.08.2017