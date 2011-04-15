Рыбоперерабатывающий завод "Делси-С" может уйти с торгов за долги в 230 млн руб.

Российский аукционный дом (РАД) 15 сентября проведёт голландский аукцион (на понижение) по продаже прав требований по кредитам Сбербанка к компании ООО "Делси-С". Об этом говорится в сообщении РАД.



Обеспечением по кредитам выступает крупнейшее в Сибири действующее предприятие по промышленной переработке рыб океанского промысла в городе Сосновоборск Красноярского края



Вместе с недвижимым имуществом завода в залоге находится технологическое оборудование и автотранспорт.



"Фактически, приобретение прав (требований) дают возможность покупателю стать владельцем крупнейшего в Сибири действующего завода по производству морепродуктов. Продукция завода занимает более 70% в общем объёме морепродуктов в Красноярском крае, помимо того в регионе работают фирменные магазины. В настоящее время из-за финансовых трудностей оборудование завода задействовано не на полную мощность. Завод нуждается в совершенствовании менеджмента, расширении рынка сбыта и разработке новой стратегии развития с учетом сегодняшних экономических реалий", – комментирует Александр Рыжков, представитель РАД в Красноярске.



Права требования на сумму 230 млн руб. (соответствует начальной стоимости лота).



Минимальная цена лота – 150 млн руб. Таким образом, потенциальный покупатель может приобрести права требования со скидкой до 35%.



Завод выпускает высококачественную рыбную продукцию на современном оборудовании: пресервы, заливки, икра кеты и лососевая, икра мойвы, кальмары в заливках, салаты из морской капусты, весовая копченая и соленная рыба, рыба ценных пород, креветки, крабовые полуфабрикаты, свежемороженая рыба.



Имеются действующие договоры с поставщиками. Продукция поставляется в Новосибирскую, Кемеровскую и Иркутскую области, Хакасию, Бурятию, Якутию, а также в Москву, Московскую область, Пермь и Екатеринбург,





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