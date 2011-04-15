Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 августа 2017 года



ВИРУСЫ ВСТАЛИ НА БУХУЧЕТ

ХАКЕРЫ АТАКУЮТ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ САЙТЫ



Банковское сообщество обеспокоено массовым заражением компьютеров пользователей вирусами, которые приводят к хищению средств компаний через систему банк-клиент. При этом есть ряд сайтов, преимущественно бухгалтерских, которые "награждают" "вредоносами" своих посетителей регулярно. Для них специалисты в сфере информбезопасности предлагают ввести ответственность за халатность на законодательном уровне. Пока же банкам, компаниям и владельцам информационных ресурсов необходимо объединить усилия, чтобы минимизировать потери, уверены эксперты.





В РОССИЙСКИХ КИНОТЕАТРАХ ПОКАЗАЛИСЬ КОРЕЙЦЫ

CGV ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПОКУПКОЙ СЕТИ "КАРО"



Крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи CJ CGV заинтересовалась российским рынком. Как стало известно "Ъ", компания вела консультации о возможном партнерстве с ADG Group, управляющей старыми советскими кинотеатрами в Москве, но остановилась на другом варианте - одной из крупнейших киносетей "Каро". CGV ведет due diligence сети и претендует на покупку в ней контролирующей доли.





ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК РАСТРАТИЛСЯ НА ЖЕНУ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР БЫВШЕМУ СТАТС-СЕКРЕТАРЮ МЧС



Как стало известно "Ъ", в Москве за особо крупную растрату осужден генерал-полковник внутренней службы Владимир Артамонов, до мая 2017 года являвшийся заместителем министра-статс-секретарем МЧС. Генерал полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб, что позволило ему и другим фигурантам расследования получить условные сроки. Обжаловать судебное решение гособвинение не стало.





ОБВИНЯЕМЫМ СМЯГЧИЛИ ОЗНАКОМЛЕНИЕ

ПО РЕШЕНИЮ МОСГОРСУДА ПЯТЬ ФИГУРАНТОВ ГРОМКОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА БУДУТ ЧИТАТЬ ЕГО МАТЕРИАЛЫ ДОМА





Мосгорсуд, по данным "Ъ", выпустил из-под стражи пятерых фигурантов громкого уголовного дела о преступном сообществе, занимавшемся контрабандой одежды и недоплатившем государству около 650 млн руб. По мнению суда, расследование дела завершено, и обвиняемые могут знакомиться с его материалами, находясь дома. Защита полагает, что такое неординарное решение Мосгорсуда может войти в судебную практику.





"ДЕЛО" НА ОЧЕРЕДИ

ЧИСЛО ПРЕТЕНДЕНТОВ НА "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" МНОЖИТСЯ



Как выяснил "Ъ", на принадлежащий ОАО РЖД контрольный пакет ОАО "Трансконтейнер" нашелся новый претендент - ГК "Дело" Сергея Шишкарева. Группа оценивает бумаги в 25-35 млрд руб. и готова купить их частично, целиком, или даже 74,5% акций - сумму долей ОАО РЖД и НПФ "Благосостояние". При этом "Дело" допускает создание альянса с другими претендентами на "Трансконтейнер", что, по мнению аналитиков, было бы для группы выигрышной стратегией.





GRAND TOWER ПЕРЕХОДИТ В ДРУГИЕ РУКИ

АРКАДИЙ РОТЕНБЕРГ ВЪЕЗЖАЕТ В "МОСКВА-СИТИ"



Структуры Аркадия и Бориса Ротенбергов могут оказаться владельцами участка N15 в деловом центре "Москва-Сити", где строится один из самых больших небоскребов в столице, Grand Tower общей площадью свыше 300 тыс. кв. м. Исходный инвестор, одна из структур Года Нисанова и Зараха Илиева, предположительно остается на стройке в качестве генподрядчика.





МС-21 РУСИФИЦИРУЮТ

ЧАСТЬ АМЕРИКАНСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗАМЕНЯТ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ



Как стало известно "Ъ", корпорация "Иркут" сформировала план поставок двигателей для нового российского самолета МС-21. Его серийное производство планировалось начать с двигателями американской Pratt&Whitney, которые постепенно заменялись бы российскими ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех"). Теперь "Иркут" намерен оснастить ПД-14 половину из первых 630 МС-21. Однако ключевой заказчик "Аэрофлот" получит все МС-21 с двигателями Pratt&Whitney, а у Red Wings из 16 самолетов только четыре воздушных судна будут оснащены ПД-14.





"ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" ПОЛОЖИТ ПЕНСИИ В БАНК

ВЛАДЕЛЬЦЕМ КРУПНОГО НПФ МОЖЕТ СТАТЬ "ФК Открытие"



Собственником одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "ЛУКОЙЛ-Гарант" может стать банк "ФК Открытие". Соответствующее ходатайство направлено в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ни действующие бенефициары фонда, ни сам банк детали сделки не комментируют. Основная версия участников рынка - перевод НПФ на баланс кредитного учреждения может быть требованием регулятора при предоставлении беззалогового кредита.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 25.08.2017