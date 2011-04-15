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25/08/2017
11:27

Два банка, работающих в Крыму, могут остаться без программного обеспения для доступа к SWIFT

Компания Finastra, разработавшая программное обеспечение для работы со SWIFT, отказалась работать с российскими санкционными банками. Об этом "Ведомостям" рассказали два человека, знающих это от Finastra и банков. По их словам, софт используют два таких игрока: Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), работающий в Крыму, и Темпбанк, в который введена временная администрация.

Finastra, бизнес которой во многом сконцентрирован в США и Канаде, уведомила своего российского дистрибутора "Финнет" о том, что прекращает работать с этими банками с 31 августа, указывает один из собеседников "Ведомостей".

В мире существует несколько производителей программного обеспечения для работы со SWIFT, продолжает он, в России используется софт от Finastra и от самой SWIFT (Alliance Acсess). По словам второго собеседника, подавляющее большинство банков в России и мире используют ПО от SWIFT.

Банк может перейти на другой интерфейс доступа к SWIFT, для этого ему нужно заключить договор и сделать технические настройки, стоить это будет несколько десятков тысяч долларов, оценивает первый собеседник. Он добавляет, что банкам важно это успеть сделать до 31 августа, чтобы они не были отрезаны от SWIFT во время перехода на новый софт.


"AK&M" от 25.08.2017
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