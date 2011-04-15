ЦБ может стать собственником банка ФК "Открытие", сообщает газета "Ведомости"

Первым банком, который может перейти фонду консолидации банковского сектора, созданному Центробанком для санации банков, может стать "ФК Открытие". Это один из рассматриваемых регулятором сценариев дальнейшей судьбы банка, рассказали "Ведомостям" четыре госбанкира, источник, близкий к ЦБ, и два человека, знающих это: один – от сотрудника ЦБ, другой – от "ФК Открытие".



Основной акционер "ФК Открытие" Вадим Беляев это опровергает: переговоров о передаче банка фонду консолидации ЦБ нет, заявил он "Ведомостям". Представитель ЦБ не комментирует действующие банки и готов ли фонд начать работу.



Сценарий с переходом банка в фонд ЦБ логичен, говорят два собеседника "Ведомостей", напоминая о масштабном финансировании банка регулятором. В июле "Открытие" заняло у ЦБ 333 млрд руб. по сделкам РЕПО, и к августу пятая часть обязательств банка приходилась на ЦБ. В августе регулятор открыл банку необеспеченную кредитную линию, говорили два собеседника "Ведомостей", знающих это от "ФК Открытие". Сколько банк привлек по ней у ЦБ и на каких условиях, не известно.



ВТБ, владеющий 9.9% акций "ФК Открытие", от комментариев отказался.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц". Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 65.28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской Бирже.



Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2.7 трлн руб., собственный капитал - 232 млрд руб.



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