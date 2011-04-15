У туристов TED Travel нет обратных билетов, а фингарантий может не хватить

У находящихся в Турции туристов обанкротившегося туроператора TED Travel на руках нет обратных билетов, а финансовых гарантий может не хватить. Об этом сообщает АТОР.



Напомним, что вечером 24 августа туроператор TED Travel объявил о своем банкротстве. По данным на поздний вечер 24 августа, в Турции по линии TED Travel находится около 780 туристов. Ещё около 3-3.5 тыс. туров продано в глубину.



АТОР отмечает, что проблемы TED Travel связаны с коммерческими взаимоотношениями оператора и его принимающей компании в Турции. У TED Travel образовался большой долг перед турецкой Jazz Travel.



Компания не получала деньги от оператора и селила туристов под "честное слово". Сейчас Jazz Travel стало понятно, что денег не будет. Поэтому начались выселения клиентов TED Travel из отелей. Выселять туристов начали ещё в конце дня 24 августа. Многим туристам, которые только приехали на курорты, размещение в отелях не предоставляется.



В своём заявлении TED Travel сообщает, что "прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании, на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Республике Турция".



Однако у наблюдателей есть другая теория на этот счёт. Туроператор вышел на рынок только в прошлом году и начал работу на направлениях, которые активно "осваивались" крупнейшими игроками рынка. Это Кипр, Греция, Турция (в этом году).



При этом новый игрок сразу заявил цены значительно ниже, чем у других туроператоров. То, что другие участники рынка называли демпингом, в TED Travel объясняли знакомствами и гибкостью. Туроператоры отмечают, что этот же способ привлечения туристов TED Travel использовал до сегодняшнего дня.



Наличие низких цен подтверждают и в турагентствах. Многие туристы выбирали туры от TED Travel именно по причине низкой цены. Множество привлекательных акций анонсировано и на сайте туроператора. Например, 17 августа TED Travel предлагал акцию "Акция "777" от Ted Travel - в Турцию бесплатно!".



"AK&M" от 25.08.2017