Ингосстрах застраховал торговый центр в Кургане на 276 млн руб.

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Курганской области застраховал торговый центр "Звёздный", принадлежащий ООО "Компания "Крым". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



В рамках договора страховой защитой обеспечено здание торгового центра, его внешняя и внутренняя отделка, инженерные коммуникации, системы электроснабжения, а также остекление здания и помещений. Общая площадь застрахованных помещений составила 5 тыс. м.



Программа страхования предусматривает защиту от следующих рисков: взрыв газа, пожар и повреждение продуктами горения; удар молнии, стихийные бедствия, повреждение водой; противоправные действия третьих лиц, наезд наземных транспортных средств, падение пилотируемых летательных объектов, бой оконных стекол, зеркал и витрин, а также ущерб, полученный в результате террористических актов. Лимит ответственности по договору составил 276 млн руб.



Филиал СПАО "Ингосстрах" в Курганской области сотрудничает с ООО "Компания "Крым" с 2006 года.



ООО "Компания "Крым" имеет 20-летнюю историю и ведет свою деятельность на территории Курганской и Челябинской областей. Компания реализует проекты в области торговли, а также известна как инициатор и инвестор крупных проектов в пищевой, инвестиционной, строительной сферах бизнеса.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 25.08.2017