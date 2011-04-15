НОВАТЭК планирует выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 21.102 млрд руб.

Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 21.102 млрд руб. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 6.95 руб. (69.5 руб. на одну GDR), что на 0.7% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2016 года.



Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 6 сентября 2017 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 10 октября 2017 года.



Решение о выплате дивидендов будет утверждено на внеочередном собрании акционеров НОВАТЭКа 29 сентября 2017 года.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2016 году НОВАТЭК снизил добычу газа на 2.7% до 66.1 млрд куб. м. Добыча жидких углеводородов за прошлый год выросла на 36.8% до 12.441 млн т.



Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в I квартале 2017 года упала на 38.7% до 71 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 11% по сравнению с I кварталом 2016 года и составила 154.6 млрд руб.



Чистая прибыль НОВАТЭКа по РСБУ в первом полугодии 2017 года снизилась на 1% до 90.064 млрд руб. Выручка увеличилась на 11.3% до 228.317 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 6.6% до 101.4 млрд руб.







"AK&M" от 25.08.2017