На активы Immofinanz в России претендуют 4-5 участников

Австрийский девелопер Immofinanz сформировал шорт-лист из 4-5 претендентов на покупку своих российских активов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники.



Претенденты выставили цены и начали due diligence активов, сказали источники.



Immofinanz, который планирует продать все свои пять торговых центров в России до конца года, ранее разослал приглашение участвовать в тендере потенциальным покупателям, говорили источники в июне.



Избавление от российских активов является необходимым шагом для запланированного слияния Immofinanz с его компанией CA Immo. Портфель недвижимости в России на конец марта имел балансовую стоимость 997 миллионов евро, в том числе 698 миллионов евро долга.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"