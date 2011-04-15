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25/08/2017
17:56

На активы Immofinanz в России претендуют 4-5 участников

Австрийский девелопер Immofinanz сформировал шорт-лист из 4-5 претендентов на покупку своих российских активов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники.

Претенденты выставили цены и начали due diligence активов, сказали источники.

Immofinanz, который планирует продать все свои пять торговых центров в России до конца года, ранее разослал приглашение участвовать в тендере потенциальным покупателям, говорили источники в июне.

Избавление от российских активов является необходимым шагом для запланированного слияния Immofinanz с его компанией CA Immo. Портфель недвижимости в России на конец марта имел балансовую стоимость 997 миллионов евро, в том числе 698 миллионов евро долга.


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