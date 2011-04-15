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25/08/2017
17:52

ЦБ РФ повысил прогноз по годовому росту ВВП РФ в III квартале

Годовой темп прироста ВВП по итогам 2017 года также может оказаться выше, чем ожидалось ранее. Об этом говорится в августовском выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ РФ "Экономика: факты, оценки, комментарии".

Рост ВВП во II квартале ускорился как за счёт расширения инвестиционного и потребительского спроса, так и благодаря восстановлению запасов материальных оборотных средств. Реализация крупных инвестиционных проектов способствовала существенному увеличению объема строительных работ. Компании активно закупали машиностроительную продукцию, а также накапливали запасы, ожидая дальнейшего повышения спроса. Домашние хозяйства увеличивают спрос на непродовольственные товары длительного пользования, в том числе на автомобили.

"Восстановление экономической активности, по оценкам Банка России, продолжится в III и IV кварталах, хотя будет происходить меньшими темпами по сравнению со II кварталом. Годовой темп прироста ВВП в III квартале будет выше, чем ожидалось ранее, и составит 1.7–2.2%, что связано с более активным ростом валового накопления", - говорится в сообщении.

Уточненный прогноз ВВП и его компонентов на 2017 год будет опубликован в сентябрьском выпуске Доклада о денежно-кредитной политике.

"AK&M" от 25.08.2017
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