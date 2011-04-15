Повтор! Темпы роста ВВП в июле снизились до 1.5%, Минэкономразвития

В июле 2017 года произошло некоторое замедление темпов экономического роста. По оценке Минэкономразвития, в июле темпы роста ВВП снизились до 1.5% в годовом исчислении. Об этом сообщает министерство в обзоре "Картина экономики в июле 2017 года".



Вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля-июня внесла более слабая динамика сельского хозяйства, промышленности, торговли, которая была отчасти компенсирована увеличением темпов роста в строительстве.



При этом ухудшение годовой динамики было наиболее выраженным в обрабатывающей промышленности.



В то же время Минэкономразвития подчеркивает, что июльские данные вряд ли стоит интерпретировать как смену позитивного тренда. Опережающие индикаторы производственной активности в промышленности свидетельствуют о возможном ускорении роста промышленности в августе.



В сельском хозяйстве, динамика которого в настоящее время сдерживается запозданием уборочных работ, нормализация ситуации ожидается уже в августе-сентябре. Потребительский спрос в июле продолжил восстанавливаться.





"AK&M" от 29.08.2017