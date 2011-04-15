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29/08/2017
09:52

Повтор! Выработка электроэнергии российскими АЭС в 2017 году может достичь рекордного уровня

Выработка АЭС России до конца 2017 года может достичь очередного рекорда, превысив плановые показатели ФАС. Как сообщает пресс-служба Ленинградской АЭС, об этом рассказал замгендиректора - директор по производству и эксплуатации АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Дементьев в ходе планового совещания главных инженеров всех атомных станций России.

Мероприятие проходило на Ленинградской АЭС 23-24 августа, под председательством гендиректора концерна Андрея Петрова. Участники совещания обсудили итоги прошедшего полугодия 2017 года, а также основные задачи на его вторую половину. Выступая с базовым докладом, А.Дементьев отметил положительный результат работы АЭС России в по основному показателю - выработке электроэнергии, которая составила 102.5 млрд кВт ч (103.17% от плана).

Напомним, в 2016 году выработка российских АЭС составила 196.366 млрд кВт ч, на 0.6% превысив достижение 2015 года (195.213 млрд кВт ч).

Также было акцентировано внимание на соблюдении сроков и обеспечении качества на этапе ввода в эксплуатацию новых блоков - в конце 2017 года планируется физический пуск энергоблоков N 4 Ростовской АЭС и N 5 Ленинградской АЭС.

Основной вид деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" (ИНН 7744001497) - производство электроэнергии атомными электростанциями. В состав концерна входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.

В РФ на атомных станциях эксплуатируется 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27.89 ГВт: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 15 - с канальными реакторами, 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800). Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18.3%.





"AK&M" от 28.08.2017
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