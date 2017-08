Monteverde & Associates PC начинает расследование действий Parexel

Хуан Монтеверде, основатель и управляющий партнёр узкоспециализированной юридической фирмы Monteverde & Associates PC, проводит расследование действий компании Parexel International Corporation в процессе её продажи структурам, связанным с инвесткомпанией Pamplona Capital Management, LLP. Об этом сообщает PR Newswire.



Как ожидается, в результате слияния акционеры Parexel получат лишь $81.10 за акцию (ожидается оплата денежными средствами). Цель расследования - выяснить, является ли неспособность добиться справедливой цены и отсутствие раскрытия существенных финансовых данных в связи с предстоящим собранием акционеров нарушением законодательства о ценных бумагах или фидуциарных обязательств по отношению к компании со стороны Parexel или её совета директоров.



Также в ходе расследования предполагается выяснить размер потенциальной недооценки компании.



Как сообщалось в N232 бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" (РСиП), инвестфонд Pamplona Capital Management, управляющий в том числе деньгами акционеров российской Альфа-групп, купил американского поставщика услуг для фармацевтических, медицинских и биотехнологических компаний Parexel за $5 млрд, включая долг. Это крупнейшая сделка первого полугодия 2017 года и крупнейшая сделка в сфере услуг за всю историю российского рынка M&A.



По данным бюллетеня РСиП, Pamplona купит все выпущенные акции Parexel International Corp. по $88.1 за каждую. Эта цена включает премию 27.9% к цене закрытия на 5 мая 2017 года (последний торговый день перед появлением первых сведений о возможной сделке), или 38.5% к средней цене закрытия за 30 дней перед 5 мая, или 23.3% к максимальной цене акций за период 52 недели перед первыми сведениями о сделке. После сделки Parexel проведет делистинг с NASDAQ.



Инвесторы давно обсуждали продажу компании, мотивируя это тем, что прибыль Parexel постоянно значительно отстает от показателей конкурентов. Кроме того, сфера клинических исследований проходит волну консолидации для снижения издержек. Так, самая крупная в мире контрактная исследовательская организация Quintiles Transnational Holdings объявила о слиянии с маркетинговой IMS Health Holdings за $23 млрд. В 2017 году INC Research Holdings договорилась об объединении с inVentiv Health за на $4.6 млрд. Quintiles Transnational Holdings за $9 млрд. поглотила Health Holdings в прошлом году.



По подсчетам Джейсона Монтелеона из Pivotal Financial Consulting, Parexel продается из расчета 12.6 EBITDA (за 12 месяцев окончанием на 31.03.2017). Примерно по такому же мультипликатору INC Research покупает inVentiv Health. Однако в случае с Parexel Pamplona не может рассчитывать на синергию, так как не работает в этой же сфере. По предположениям Джейсона Монтелеоне, Pamplona либо рассчитывает серьезно улучшить финансовые показатели Parexel за счет реформы операционной деятельности, либо намерена купить другие компании в сфере клинических исследований, объединение которых с Parexel создаст синергию.



Инвестиционный фонд Pamplona Capital Management LLP (Pamplona) основан в 2005 году. Управляет в числе прочего средствами совладельцев консорциума Альфа-Групп Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Руководит фондом бывший CEO Альфа-банка Алекс Кнастер. Среди клиентов инвестфонда, помимо акционеров Альфа-Групп, - публичные пенсионные фонды, управляющие частными капиталами и др.



Компания Monteverde & Associates является узкоспециализированной юридической фирмой, специализирующейся на защите прав акционеров и потребителей посредством коллективных исков. Компания имеет опыт, в том числе, судебных разбирательств в отношении слияний и поглощений.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"