Pamplona Capital Management приобрела бизнес BakeMark у CSM Bakery Solutions

CSM Bakery Solutions, мировой лидер в производстве ингредиентов для хлебопекарной отрасли, завершил продажу бизнеса BakeMark компании Pamplona Capital Management. Об этом сообщает PR Newswire.



Конечные условия сделки, включая сумму продажи, не раскрывались.



Продажа BakeMark, о которой было объявлено в середине июля, является существенным этапом в реализации решения CSM Bakery Solutions сосредоточиться на развитии основного бизнеса в Европе и Северной Америке, отметила президент и генеральный директор компании Марианне Киркегаард.



"Продажа BakeMark позволит нам укрепить позиции основного бизнеса в Европе и Северной Америке за счёт большей концентрации на нашем ассортименте хлебобулочных изделий и ингредиентов", - сказала она.



Для приобретения Pamplona использовала пятый фонд прямых инвестиций Pamplona Capital Partners V, L.P. в сумме $3.2 млрд, сформированный в 2017 году.



CSM Bakery Solutions является мировым лидером на рынке хлебобулочной продукции, ингредиентов и сопутствующих услуг как в рознице, так и на рынке общественного питания. Компания обслуживает свыше 45 тыс. клиентов более чем в 100 странах.



По данным бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" (РСиП), инвестиционный фонд Pamplona Capital Management LLP (Pamplona) основан в 2005 году. Управляет в числе прочего средствами совладельцев консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Руководит фондом бывший CEO Альфа-банка Алекс Кнастер. Среди клиентов инвестфонда, помимо акционеров Альфа-Групп, - публичные пенсионные фонды, управляющие частными капиталами и др.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"