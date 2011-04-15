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29/08/2017
12:12

Pamplona Capital Management приобрела бизнес BakeMark у CSM Bakery Solutions

CSM Bakery Solutions, мировой лидер в производстве ингредиентов для хлебопекарной отрасли, завершил продажу бизнеса BakeMark компании Pamplona Capital Management. Об этом сообщает PR Newswire.

Конечные условия сделки, включая сумму продажи, не раскрывались.

Продажа BakeMark, о которой было объявлено в середине июля, является существенным этапом в реализации решения CSM Bakery Solutions сосредоточиться на развитии основного бизнеса в Европе и Северной Америке, отметила президент и генеральный директор компании Марианне Киркегаард.

"Продажа BakeMark позволит нам укрепить позиции основного бизнеса в Европе и Северной Америке за счёт большей концентрации на нашем ассортименте хлебобулочных изделий и ингредиентов", - сказала она.

Для приобретения Pamplona использовала пятый фонд прямых инвестиций Pamplona Capital Partners V, L.P. в сумме $3.2 млрд, сформированный в 2017 году.

CSM Bakery Solutions является мировым лидером на рынке хлебобулочной продукции, ингредиентов и сопутствующих услуг как в рознице, так и на рынке общественного питания. Компания обслуживает свыше 45 тыс. клиентов более чем в 100 странах.

По данным бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" (РСиП), инвестиционный фонд Pamplona Capital Management LLP (Pamplona) основан в 2005 году. Управляет в числе прочего средствами совладельцев консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Руководит фондом бывший CEO Альфа-банка Алекс Кнастер. Среди клиентов инвестфонда, помимо акционеров Альфа-Групп, - публичные пенсионные фонды, управляющие частными капиталами и др.


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