"Газпром нефть" намерена привлечь кредитную линию Сбербанка на сумму до 50 млрд руб.

Совет директоров "Газпром нефти" одобрил причление невозобнорвляемой кредитной линии Сбербанка в размере до 50 млрд руб. Об этом сообщается в материлах компании.



"Срок действия кредитной линии - не более 5 лет.

Привлечённые средства будут использованы на предоставление займов дочерним предприятиям "Газпром нефти", уплату налоговых и таможенных платежей. Ставка по кредиту и другие подробности не уточняются.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом полугодии 2017 года по МСФО выросла на 23.1% до 111 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" с учётом пошлин (продажи) увеличилась на 22.5% до 944 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 20.8% до 246 млрд руб. Рост объёмов добычи углеводородов с учётом доли в СП составил 5.3%, достигнув 44.02 млн т н.э.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2017 года выросла на 35.6% до 372.8 млрд руб. с 274.976 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 6.4% и составил 683.6 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 14.7% до 194 млрд руб. Операционный доход до резервов вырос на 18.5% до 954.228 млрд руб.



"AK&M" от 29.08.2017