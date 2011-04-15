Д.Медведев утвердил Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

Правительство РФ утвердило Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Цель программы - обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счёт применения семян новых отечественных сортов и племенной продукции, технологий производства высококачественных кормов, кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного применения, пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, современных средств диагностики, методов контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и экспертизы генетического материала.



Программой, в частности, предусмотрены: формирование условий для развития научной, научно-технической деятельности и получения результатов, необходимых для создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса; привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс; создание и внедрение технологий производства семян высших категорий (оригинальных и элитных) сельскохозяйственных растений, племенной продукции (материала) по направлениям отечественного растениеводства и животноводства, имеющим в настоящее время высокую степень зависимости от семян или племенной продукции (материала) иностранного производства; совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю адаптацию к требованиям научно-технического прогресса.



Реализация программы будет финансироваться за счёт средств федерального бюджета (26.1 млрд руб.) в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, государственных программ "Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы, "Развитие образования" на 2013-2020 годы, "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", "Информационное общество (2011-2020 годы)"). Предусмотрено также финансирование за счёт средств бюджетов субъектов Федерации и внебюджетных источников (25 млрд руб.).



Эффективность реализации программы будет оцениваться на основе системы целевых индикаторов и показателей программы. К целевым индикаторам, в частности, относятся повышение инновационной активности в сельском хозяйстве, привлечение инвестиций в сельское хозяйство, повышение уровня обеспеченности агропромышленного комплекса объектами инфраструктуры.



"AK&M" от 29.08.2017