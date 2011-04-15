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29/08/2017
12:39

Компания "Еврофинансы-недвижимость" приобрела 10% акций авиакомпании "Сибирь" за 533.4 млн руб.

Компания "Еврофинансы-недвижимость" приобрела 10.05% акций авиакомпании "Сибирь" у S7 Group за 533.4 млн руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Сделка была совершена 25 августа.
В рамках сделки компания "Еврофинансы-недвижимость" приобрела 20515513 обыкновенных акций авиакомпании по цене 26 руб. за бумагу. При этом доля акций S7 Group в авиакомпании "Сибирь" снизилась до 89.9%.

Авиакомпании группы S7 ("Сибирь" и "Глобус") выполняют полёты под брендом S7 Airlines и являются участниками глобального авиационного альянса oneworld®. S7 Airlines обладает крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво") и выполняет регулярные полёты по России, в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

S7 Airlines обладает самым современным и одним из самых молодых парков воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Пассажиропоток авиакомпаний группы S7 Airlines в 2016 году вырос на 23.7% до 13.146 млн по сравнению с 2015 годом.

ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (ИНН 5448100656) входит в число крупнейших авиаперевозчиков России. Основным акционером является ЗАО "Группа компаний С7". Флот авиакомпании состоит из 40 воздушных судов: 20-ти самолётов Airbus A319, 17-ти Airbus A320, одного Airbus A310 и двух дальнемагистральных Boeing 767-300. Филиалы и представительства авиакомпании действуют в 37-ми городах России, в 13-ти городах стран СНГ и 14-ти - дальнего зарубежья.

Пассажиропоток авиакомпании "Сибирь" в первом полугодии 2017 года вырос на 2.4% до 4.431 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла на 48.03% до 727.733 млн руб. с 491.609 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 9.94% до 48.869 млрд руб. с 44.45 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 35.08% до 556.501 млн руб. с 857.236 млн руб., прибыль до налогообложения выросла в 3.1 раза до 1.525 млрд руб. с 491.609 млн руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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