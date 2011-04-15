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29/08/2017
13:15

АФК "Система" допустила техдефолт по кредитным обязательствам на 8.9 млрд руб.

ПАО АФК "Система" 28 августа 2017 года допустила технический дефолт по кредитным обязательствам на 8.9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АФК "Система".

Наступление техдефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО "Система-Инвест" акций МТС, Медси и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республики Башкортостан к АФК "Система" и АО "Система-Инвест".

Помимо объявленных ранее, остальные кредитные соглашения АФК "Система" не содержат условий, по которым данный арест активов приводит к техническому дефолту.

В соответствии с рыночной практикой АФК "Система" направила кредиторам предложение отказаться от реализации прав в связи с техническим дефолтом.

АФК "Система" подчёркивает, что несоблюдение отдельных условий по кредитным обязательствам, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно определением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объёме.

АФК "Система" считает обеспечительные меры в форме ареста её активов необоснованными и продолжает предпринимать все необходимые действия для снятия данного ареста. С этой целью в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Корпорацией подана апелляционная жалоба.

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.

Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.

Чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2017 года сократилась на 20.8% до 1.579 млрд руб. с 1.994 млрд руб. годом ранее.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО АФК Система" по РСБУ за I квартал 2017 года выросла в 2 раза до 62.591 млрд руб. с 30.747 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.7 раза до 6.006 млрд руб. с 10.476 млн руб. Прибыль до налогообложения выросла в 2 раза до 64.843 млрд руб. с 30.49 млрд руб.

"AK&M" от 29.08.2017
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