Кабмин направил 439.19 млн руб. Самарской области на организацию занятости работников АвтоВАЗа

Правительство РФ выделило 439.19 млн руб. для предоставления субсидии бюджету Самарской области на софинансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Субсидия предоставляется на: организацию занятости работников ПАО "АвтоВАЗ", находящихся под риском увольнения; профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации работников АвтоВАЗа, находящихся под риском увольнения; частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников АвтоВАЗа, расходов на оплату труда работников, затрат на создание новых рабочих мест.



Принятое решение позволит обеспечить занятость не менее 4 тыс. работников АвтоВАЗа, находящихся под риском увольнения, профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации не менее 2 тыс. из них, подчёркивает кабинет министров.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Продажи АвтоВАЗа в 2016 году снизились на 1% до 266.296 тыс. автомобилей LADA в сравнении с 2015 годом, доля на рынке РФ составила 20% (+2.2 п.п.).



Чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО в 2016 году уменьшился на 39.3% до 44.8 млрд руб. Выручка увеличилась на 4.8% до 184.9 млрд руб. Операционный убыток группы до обесценения и затрат на реструктуризацию составил 15.6 млрд руб., что на 36.8% меньше, чем в 2015 году (24.7 млрд руб.).



Чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" за I квартал 2017 года по МСФО уменьшился в 3.06 раза до 2.809 млрд руб. с 8.589 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 19.69% до 45.983 млрд руб. с 38.417 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2017 года уменьшился в 2.19 раза до 6.597 млрд руб. с 14.459 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 16.64% до 104.164 млрд руб. с 89.306 млрд руб., убыток от продаж сократился в 5.26 раза до 1.894 млрд руб. с 9.968 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.08 раза до 7.283 млрд руб. с 15.176 млрд руб.



"AK&M" от 29.08.2017