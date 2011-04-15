ФАС выиграла в апелляции спор с Минстроем России. Документ министерства вынуждал предпринимателей строительной отрасли закупать товар определённого производителя. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



В 2016 году в ФАС обратились Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения и общественная организация "Опора России". Заявители просили проверить законность некоторых положений свода правил "Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии", утвержденного приказом Минстроя.



Документ устанавливает требования, которые стоит учитывать при строительстве, эксплуатации, ремонте и реконструкции подземных сооружений и коммуникаций (подземных частей жилых и общественных зданий, подземных паркингов, гаражей, тоннелей метрополитенов, подземных пешеходных переходов и др.), а также при проектировании их защиты от коррозии.



В частности, свод правил даёт общую информацию о применении модификаторов бетона для повышения его стойкости к коррозии. При этом на момент рассмотрения обращений антимонопольным органом в документе были прописаны конкретные названия и марки таких модификаторов ("МБ" и "ЭМБЭЛИТ").



Свод правил не является обязательным документом и применяется предпринимателями строительной отрасли добровольно. Однако несмотря на это, как было установлено ФАС, его положения воспринимаются некоторыми адресатами в качестве обязательных.



"При таких обстоятельствах ссылка в документе на товар конкретного производителя может быть воспринята компаниями как обязательное требование при его выборе. Именно поэтому ФАС решила, что свод правил Минстроя создает преимущества разработчикам указанных в нем модификаторов бетона и препятствует развитию других производителей, т.к. лишает их части покупателей", - поясняет заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.



Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала Минстрой нарушившим закон о защите конкуренции. Министерство не согласилось с решением антимонопольного органа и обжаловал его в судебном порядке. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд, вслед за судом первой инстанции, отказал заявителю и поддержал позицию ФАС.



В ходе рассмотрения дела Минстрой внёс изменения в свод правил и удалил ссылки на обозначения "МБ" и "ЭМБЭЛИТ".



"AK&M" от 29.08.2017