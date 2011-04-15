"Ингосстрах-Жизнь" и банк "Открытие" запустили продажи обновлённой программы страхования жизни "Вектор"

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" и банк "Открытие" запустили продажи обновленной программы инвестиционного страхования жизни "Вектор" по стратегии "Секстант" для клиентов сегмента Private Banking. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Новая версия программы "Вектор" дополнена опцией High Water Mark, позволяющей получать потенциальный инвестиционный доход уже с первого года действия программы с возможностью ежегодного прироста. Обновленная программа также позволит защитить уровень дохода от возможного снижения в результате рыночных колебаний. Кроме того, программа предусматривает страховую защиту клиента, налоговые и юридические привилегии.



"Запуск продаж в сегменте Private Banking банка "Открытие" – это новый уровень партнерства. Обновленная программа "Вектор" предоставляет массу преимуществ нашим клиентам – стратегия "Секстант" работает на комплексную защиту и умножение инвестиций. Мы рассчитываем на длительное и плодотворное сотрудничество с банком "Открытие", настроены на дальнейшее расширение линейки продуктов, которые будем реализовывать совместно с банками-партнёрами", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



Банк "Открытие" — универсальный коммерческий банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управлением капиталом. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Особое внимание "Открытие" уделяет высокотехнологичным сервисам: в рамках проекта "Рокетбанк" предлагается полностью дистанционный сервис для физических лиц, в рамках проекта "Точка" — полностью дистанционное обслуживание для предпринимателей.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 29.08.2017