Объём кредитования в РФ в июле вырос на 24%

В РФ за июль выдано 2.57 млн новых кредитов на 423.93 млрд руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 2%, при этом объёмы кредитования увеличились на 24%. Рост объёмов и количества новых выдач был отмечен во всех сегментах розничного кредитования. Об этом говорится в сообщении ОКБ.



В сегменте кредитных карт продолжается наиболее значительный рост объемов кредитования. Количество новых карт выросло на 16% в годовом отношении, при этом объёмы одобренных лимитов выросли на 40%. В июле выдано более 698.22 тыс. карт с общим лимитом 44.04 млрд руб., годом ранее - 588.44 тыс. карт на 26.23 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 45 тыс. руб. до 63 тыс. руб.



Сегмент автокредитования также показал в июле значительный рост. Количество новых кредитов выросло на 20%, объёмы выдач увеличились на 25%. В июле выдано 35.20 тыс. кредитов на 26.49 млрд руб., годом ранее банки выдали 28.08 тыс. кредитов на 19.89 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос с 708 тыс. руб. до 752 тыс. руб.



Объём ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заёмщиков в июле, выросли в годовом отношении на 24%, количество таких кредитов увеличилось на 18%. В июле выдано 66.03 тыс. ипотечных кредитов на 121.15 млрд руб., год назад выдано 54.41 тыс. кредитов на 92.12 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос с 1.7 млн руб. до 1.8 млн руб.



Самый скромный рост отмечен в сегменте кредитов наличными, где количество новых выдач осталось на уровне прошлого года, при этом объёмы кредитования выросли на 20%. В июне 2017 было выдано 1.77 млн кредитов наличными на 228.97 млрд руб. против 1.76 млн кредитов на 182.87 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос со 104 тыс. руб. до 129 тыс. руб.



В январе-июле банки выдали 16.86 млн кредитов на 2.7 трлн руб. Объемы кредитования увеличились на 29%, количество выданных кредитов выросло на 2%. За аналогичный период 2016 года было выдано более 16.5 млн кредитов на 2.09 трлн руб.



"AK&M" от 29.08.2017