Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии выросла на 90.7% до 201 млрд руб.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 90.7% до 201 млрд руб. со 105.4 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.



Выручка от реализации увеличилась на 10.9% до 2790.8 млрд руб., что в основном связано с ростом цен реализации, увеличением объёмов международного трейдинга нефтью и ростом объемов продаж нефтепродуктов в России и за рубежом. Негативное влияние на динамику выручки оказало снижение объёма компенсационной нефти по проекту "Западная Курна-2".



Показатель EBITDA в первом полугодии 2017 года вырос до 386.7 млрд руб., что на 1.3% больше по сравнению с первым полугодием 2016 года.



Свободный денежный поток во II квартале 2017 года составил 81.6 млрд руб., в том числе 38.5 млрд руб. за счёт снижения рабочего капитала.



В первом полугодии 2017 года среднесуточная добыча углеводородов группой "ЛУКОЙЛ" без учёта проекта "Западная Курна-2" выросла на 1.5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 2217 тыс. баррелей н. э./сут. Во II квартале 2017 года среднесуточная добыча составила 2222 тыс. баррелей н. э./сут, увеличившись на 0.4% по сравнению с I кварталом 2017 года. Рост добычи связан с развитием газовых проектов.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2016 году снизилась на 29% по сравнению с 2015 годом и составила 206.8 млрд руб. Выручка сократилась на 9% до 5.227 трлн руб., показатель EBITDA - на 11% до 731 млрд руб. Капитальные затраты составили 511.5 млрд руб. (-15.8%), свободный денежный поток достиг 255.1 млрд руб. (+2.7%).



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.





"AK&M" от 29.08.2017