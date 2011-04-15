Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю уменьшилось на 0.6% до 779.929 тыс.

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 16 по 23 августа, уменьшилось на 0.6% до 779.929 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю снижение численности безработных произошло в 67 регионах. Наибольшее уменьшение показателя наблюдалось в Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской, Липецкой, Сахалинской и Новгородской областях, Камчатском крае, республиках Калмыкия, Тыва и Кабардино-Балкарской Республике.



В 12 регионах отмечен рост количества безработных. Наибольшее увеличение показателя произошло в Еврейской автономной области, республиках Бурятия и Дагестан, а также в Севастополе и Калининградской области.



По состоянию на 23 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 142.489 тыс.





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