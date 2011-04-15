Объём собственных средств НПФ за II квартал увеличился на 16.1% до 416.2 млрд руб.

Объём собственных средств НПФ (капитал и имущество для обеспечения уставной деятельности) за II квартал 2017 года увеличился на 16.1% до 416.2 млрд руб., за счёт значительного роста капитала - на 31% до 214.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на отчётность НПФ.



Фонды наращивают капитал второй квартал подряд, в том числе за счёт сокращения страхового резерва и резерва по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), в преддверии проведения обязательного стресс-тестирования, которое начнут проходить с февраля 2018 года.



Прирост активов НПФ за II квартал 2017 года составил 2%, их объём на конец июня достиг 3.7 трлн руб. Объём пенсионных резервов увеличился на 1% до 1 трлн руб., объём пенсионных накоплений практически не изменился и по-прежнему незначительно превышает 2.3 трлн руб.



На конец II квартала 2017 года 34.4 млн застрахованных лиц формировали свои накопления в НПФ, 5.6 млн человек были участниками системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).





"AK&M" от 29.08.2017