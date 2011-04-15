Розничные ПИФы начали менять категории, ЦБ

На рынке во II квартале 2017 года появились первые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) новой категории - розничные фонды рыночных финансовых инструментов. Всего было создано 3 открытых фонда этой категории, ещё 13 появилось в результате смены категории открытыми ПИФами и одним интервальным ПИФом товарного рынка. Об этом говорится в сообщении Банка России.



ЦБ в конце 2016 года кардинально изменил подход к ограничению состава и структуры активов ПИФов. Вместо жесткого установления регулятором видов ПИФов Указанием Банка России N 4129-У были введены три категории: фонды финансовых инструментов, фонды недвижимости и комбинированные фонды. Все открытые ПИФы должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение 1 года с момента вступления документа в силу, для интервальных ПИФов установленный срок - 3 года, для закрытых ПИФов - 10 лет.



Вновь создаваемые фонды для квалифицированных инвесторов могут относиться к категории фондов финансовых инструментов, недвижимости и комбинированных фондов, для неквалифицированных инвесторов - к категории рыночных финансовых инструментов и недвижимости.



По итогам II квартала стоимость чистых активов (СЧА) ПИФов для неквалифицированных инвесторов выросла на 2.8% до 634.4 млрд руб. Количество владельцев паев таких фондов практически не изменилось и составило 1.5 млн единиц.



СЧА ОПИФов новой категории на конец июня превысила 2.6 млрд руб., что составляет 1.6% от СЧА всех открытых фондов; СЧА ИПИФа - 73.3 млн руб., или 1.3% от СЧА интервальных фондов для неквалифицированных инвесторов.





"AK&M" от 29.08.2017