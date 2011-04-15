Дайджест газеты "Ведомости" от 30 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 30 августа 2017 года.





"Я НЕ ВЕРЮ В ВОЕННЫЕ ПРОВОКАЦИИ СО СТОРОНЫ РОССИИ, НО МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЧЕКУ"





Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс дал эксклюзивное интервью "Ведомостям".



Эдгарс Ринкевичс - бесcменный министр иностранных дел Латвии с 2011 г. и один из главных европейских критиков российской внешней политики, часто по этому критерию его ставят в один ряд с президентом Литвы Далей Грибаускайте.



В 2004 г. Латвия вошла в ЕС и НАТО. К 2014 г. отношения России и Латвии были достаточно добрососедскими, хотя за два с половиной десятилетия после 1991 г. развивались по-разному. Их охлаждала тема русскоговорящего меньшинства в Латвии и разница в трактовках советской истории. Независимая Латвия отказалась от "нулевого варианта" гражданства - для всех жителей Латвии, автоматически его предоставили только проживавшим на территории страны до 1940 г. и их потомкам, все остальным для натурализации нужно сдавать экзамен на знание латышского языка и конституции.



Все изменилось после украинских событий. После введения санкций торговый оборот между Россией и Латвией упал почти вдвое. Латвийские политики вновь заговорили о проблеме безопасности Балтии. Этим летом на территории республики размещен батальон НАТО под командованием Канады - решение об этом было принято на прошлогоднем саммите НАТО в Варшаве.





РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ ОБЕДНЕЛИ



Аналитики Всемирного банка пересчитали количество бедных: с учетом стандартов потребления в разных странах их оказалось гораздо больше.



Сейчас Всемирный банк считает бедными людей и семьи, чей ежедневный доход не превышает $1,9. Но во многих странах этого недостаточно, чтобы перестать считаться малоимущим, - в каждой свои стандарты потребления, говорится в докладе Всемирного банка о борьбе с бедностью.



"Относительную" бедность тоже нужно учитывать, отмечают его авторы и предлагают ввести диапазон: нижняя черта бедности - абсолютная для всех стран, верхняя - зависит от доходов в конкретной стране и меняется в соответствии с национальной чертой бедности. Черта глобальной бедности должна зависеть от благосостояния в разных странах и лежит между этими границами.



Это меняет картину бедности в развивающихся странах, говорится в докладе: из-за роста их экономик считалось, что бедных становилось меньше, но, если учитывать местные стандарты, результат будут не такими радужными.





ФИЛЕВЫ НАШЛИ ПАРТНЕРА



У авиакомпании "Сибирь" появился новый акционер. 10% ее акций купила структура, связанная с однокурсником совладельца компании Владислава Филева - Алексеем Грибковым.



ЗАО "Группа компаний С7" продало 10,05% акций авиакомпании "Сибирь" ООО "Еврофинансы-недвижимость" за 533,4 млн руб., сообщили компании. Выходит, для сделки "Сибирь" оценена в 5,3 млрд руб. Это на 20% выше оценки для продажи принадлежавшего государству блокпакета в 2013 г. Тогда "Сибирь" была оценена в 4,4 млрд руб.



Доля "Группы компаний С7" супругов Владислава и Наталии Филевых после сделки снизилась с 99,95 до 89,9%. Представитель S7 Group сказал, что на деятельности "Сибири" сделка не отразится.





РОЗНИЧНЫЕ БАНКИ ВЫШЛИ ИЗ КРИЗИСА



Одни из крупнейших розничных банков - "Тинькофф банк" и ХКФ-банк вернулись на докризисный уровень. Население привыкло к новым реалиям и вновь начинает занимать.



"Тинькофф банк" повысил прогноз роста кредитного портфеля: банк ожидает, что в этом году он вырастет на 35%. Прежний план подразумевал 20%-ный рост.



"В июле мы выпустили более 250 000 карт, в августе примерно столько же. Мы считаем, что в дальнейшем количество выдаваемых новых карт увеличится", - говорит предправления "Тинькофф банка" Оливер Хьюз. По его словам, банк также увеличивает лимиты по уже выданным кредиткам. Экономика портфеля очень хорошая, уверяет Хьюз: риски низкие, качество новых кредитов повышается, а старых - не ухудшается. При этом стоимость фондирования падает, указывает он. И расти есть куда: проникновение кредитных карт в России все ещё на низком уровне.





СИБИРСКИЕ ДУХИ СДЕЛАЮТ ВО ФРАНЦИИ



Российский производитель косметики Natura Siberica начнет продавать парфюмерию под собственным брендом. Духи будут выпускаться во Франции.



Продажи парфюмерии Natura Siberica начнутся с сентября, рассказал "Ведомостям" гендиректор компании "Первое решение" Андрей Трубников. "Первое решение" выпускает косметику и бытовую химию под брендами Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Lactimilk, Organic People, Planeta Organica и др. Сейчас у компании 65 магазинов в России и около 10 за рубежом.



Компания хотела создать ароматы, ассоциирующиеся с Сибирью, например кедр, можжевельник, сосна, объясняет Трубников. В коллекции четыре аромата: женский Safran De Siberie ("Сибирский шафран"), мужской Danse Du Shaman ("Танец шамана") и два унисекс - Siberie Mon Amour ("Сибирь, любовь моя") и Nuit En Siberie ("Ночь в Сибири").





IPHONE ПО ОБМЕНУ



Российским покупателям понравилась программа trade-in от Apple. За первый месяц действия программы они поменяли около 10 000 старых устройств на новые с доплатой.



Бессрочную программу обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in) Apple запустила в конце июля. Ежедневно по этой программе в России обменивается несколько сотен смартфонов Apple, говорят сотрудники нескольких розничных сетей, опрошенные "Ведомостями". По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, re:Store (входит в Inventive Retail Group), "Связной" и "М.видео" продают по trade-in около 2000 iPhone в неделю. То есть за месяц с небольшим по обмену с доплатой удалось продать около 10 000 устройств. Это чуть больше 2,5% ежемесячных продаж iPhone в России, следует из материалов партнеров нескольких производителей электроники. Скидка может достигать нескольких десятков тысяч рублей.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 30.08.2017