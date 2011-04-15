Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 августа 2017 года



КНИГИ СТАНОВЯТСЯ ТЕЛЕФОННЫМИ

ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РАСТУТ ЗА СЧЁТ СМАРТФОНОВ



Продажи электронных книг в России в первом полугодии выросли в полтора раза к аналогичному периоду 2016 года - до 1.7 млрд руб. Основными драйверами рынка остаются более низкие по сравнению с бумажными книгами цены и высокий уровень распространения смартфонов. При этом популярность специальных устройств для чтения, напротив, падает.





"АЭРОФЛОТ" ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ ИМПОРТА

КОМПАНИЯ МЕШАЕТ МИНПРОМТОРГУ ОГРАНИЧИВАТЬ ВВОЗ САМОЛЁТОВ



"Аэрофлот" пытается помешать Минпромторгу ужесточить правила беспошлинного ввоза в ЕАЭС иностранных самолётов. Белоруссия и Казахстан хотят распространить льготный режим на суда вместимостью до 150 кресел, и для защиты отечественных SSJ 100 и МС-21 министерство решило пересмотреть его. Но "Аэрофлоту" только в 2018 году должен прийти 31 иностранный самолет, и компания может понести более 25 млрд руб. дополнительных расходов. В ответ перевозчик угрожает сократить закупки не только западной, но и российской техники.





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"AK&M" от 30.08.2017