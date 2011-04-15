Повтор! ЦБ РФ ввёл временную администрацию в банк "Открытие"

ЦБ РФ принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



В рамках данных мер планируется участие ЦБ в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.



Реализация мер по повышению финансовой устойчивости ЦБ РФ осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка "Открытие", подчёркивает регулятор.



Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. ЦБ будет оказывать финансовую поддержку банку "Открытие", гарантируя непрерывность его деятельности.



Приказом ЦБ РФ от 29 августа 2017 года назначена временная администрация по управлению банком "Финансовая Корпорация Открытие". В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО "УК ФКБС".



Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.



Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка "Открытие", в том числе ПАО Страховая Компания "Росгосстрах", ПАО Национальный банк "Траст", ПАО "Росгосстрах Банк", АО "НПФ Лукойл-гарант", АО "НПФ Электроэнергетики", ОАО "НПФ "РГС", АО "Открытие Брокер", а также "Точка" и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.



Банк "Открытие" является системно значимой кредитной организацией, по объёму активов занимает 8-е место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц". Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 65.28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской Бирже.



Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2.7 трлн руб., собственный капитал - 232 млрд руб.



"Открытие Холдинг" входит в число крупнейших компаний России. Ключевым направлением деятельности "Открытия" является банковский бизнес, активы которого составляют 2.702 трлн руб.



Компании группы - "Открытие Брокер" и УК "Открытие" - являются одними из лидеров рынка брокерских услуг и управления активами.



В 2017 году "Открытие Холдинг" приобрел 100% акций одного из ведущих алмазодобывающих предприятий России - АО "Архангельскгеолдобыча". Наряду с этим "Открытие" владеет миноритарными пакетами акций компаний-лидеров в своих сегментах финансового рынка: "Балтийского лизинга", Qiwi, НПФ "Лукойл-Гарант", НПФ "Электроэнергетики", банка RCB (Кипр).



Бизнес "Открытия" в основном сосредоточен в России - офисы банков и компаний группы работают в 65 ключевых регионах страны. Основные регионы присутствия - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Тюмень, Новосибирск и Хабаровск. Инвестиционные подразделения группы также работают в Великобритании (Лондон) и США (Нью-Йорк).



Акционерами "Открытия" являются финансисты и крупные компании: Вадим Беляев (28.61%), Группа "ИФД" - 19.9%, ВТБ (9.99%), ИСТ Холдинг (9.82%), Рубен Аганбегян (7.96%), Александр Мамут (6.67%).



"AK&M" от 30.08.2017