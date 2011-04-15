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30/08/2017
09:33

Повтор! Рост ВВП РФ в 2017 году может превысить 2%, М.Орешкин

Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП в годовом выражении в августе вернётся к отметке выше 2%. Рост ВВП РФ в 2017 году может превысить 2%. Как сообщает МЭР, об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин по окончании встречи с французскими бизнесменами.

"Когда мы первый раз озвучивали прогноз роста ВВП на 2% на 2017 год в конце декабря 2016 года, прогнозы на рынке были около 1%, никто не верил в то, что российская экономика может начать такой активный рост. Во II квартале мы имели 2.5% роста. Некоторым, видимо, хочется оправдать свой пессимистичный настрой, который у них был в начале этого года, но реальность пока демонстрирует, что экономика чувствует себя хорошо, уверенно. Мы видим, что экономический рост набирает обороты", - заявил министр.

По его словам, действительно, был немного слабый месяц июль, "но его называют слабым при темпе роста в 1.5% - те темпы, которые в начале года многие даже не предполагали".

"Мы видим, что в августе рост ВВП ускоряется. По первым данным, которые мы имеем по энергопотреблению и грузообороту, динамика позитивна", - отметил М.Орешкин.


"AK&M" от 30.08.2017
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