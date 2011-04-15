Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" за первое полугодие по МСФО выросла на 17.15% до 2.89 млрд руб.

Чистая прибыль группы компаний "Аэрофлот" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 17.15% до 2.89 млрд руб. с 2.467 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка увеличилась на 4.93% до 234.86 млрд руб. с 223.824 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась в 3.02 раза до 7.697 млрд руб. с 23.25 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 32.57% до 5.537 млрд руб. с 8.211 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 48.7% до 15.403 млрд руб. с 30.035 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 6.8 процентного пункта до 6.6%.



Основной рост выручки группы связан с сегментом пассажирских перевозок. При этом темпы роста выручки оказались ниже темпов роста операционных показателей, что объясняется курсовым эффектом на валютные доходы, определившим снижение доходных ставок на международных рейсах и прочей выручки, деноминированной в валюте.



Рост чистой прибыли стал возможен благодаря значительному снижению долговой нагрузки группы за счёт досрочного погашения кредитных линий в течение года, а также экономии на прочих неоперационных расходах, отметил замгендиректора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Шамиль Курмашов.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



Пассажиропоток ГК "Аэрофлот" в январе-июле 2017 года вырос на 17.3% до 28.289 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2016 году составила 38.826 млрд руб. против убытка в 6.494 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 19.44% до 495.88 млрд руб. с 415.173 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 43.41% до 63.254 млрд руб. с 44.107 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 53.281 млрд руб. против убытка в 1.56 млрд руб. за 2015 год. Показатель EBITDA увеличился на 32.9% до 78.004 млрд руб. с 58.703 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 1.6 п.п. до 15.7%.



"AK&M" от 30.08.2017