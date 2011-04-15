Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/08/2017
14:43

ЦБ РФ выявил признаки вывода активов из Международного строительного банка

Временная администрация по управлению КБ ""Международный строительный банк" (МСБ) выявила факты кредитования заёмщиков, не обладающих способностями исполнить свои обязательства, а также не ведущих реальной хозяйственной деятельности, более чем на 1.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Кроме того, временная администрация установила сделки, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов банка путём переуступки третьим лицам с сомнительной платёжеспособностью прав требования по ссудной задолженности заёмщиков банка со значительной отсрочкой исполнения обязательств.

Также временной администрацией выявлены операции, совершенные накануне отзыва лицензии на осуществление банковских операций, имеющие признаки растраты или присвоения денежных средств кредитной организации.

По оценке временной администрации, стоимость активов КБ "МСБ" не превышает 264 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 570 млн руб., в том числе перед физическими лицами — 307 млн руб.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Международный строительный банк" 28 апреля 2017 года. По величине активов МСБ на 1 апреля 2017 года занимал 423-е место в банковской системе Российской Федерации. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.




"AK&M" от 30.08.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100