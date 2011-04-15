ЦБ РФ выявил признаки вывода активов из Международного строительного банка

Временная администрация по управлению КБ ""Международный строительный банк" (МСБ) выявила факты кредитования заёмщиков, не обладающих способностями исполнить свои обязательства, а также не ведущих реальной хозяйственной деятельности, более чем на 1.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Кроме того, временная администрация установила сделки, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов банка путём переуступки третьим лицам с сомнительной платёжеспособностью прав требования по ссудной задолженности заёмщиков банка со значительной отсрочкой исполнения обязательств.



Также временной администрацией выявлены операции, совершенные накануне отзыва лицензии на осуществление банковских операций, имеющие признаки растраты или присвоения денежных средств кредитной организации.



По оценке временной администрации, стоимость активов КБ "МСБ" не превышает 264 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 570 млн руб., в том числе перед физическими лицами — 307 млн руб.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Международный строительный банк" 28 апреля 2017 года. По величине активов МСБ на 1 апреля 2017 года занимал 423-е место в банковской системе Российской Федерации. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.









"AK&M" от 30.08.2017