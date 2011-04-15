ЦБ получит по итогам санации 75% банка "Открытие", Д.Тулин

ЦБ получит по итогам санации 75% банка "Открытие". Об этом заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.



Собственники банка сами обратились в ЦБ с просьбой провести финансовое оздоровление, заявил он.



Ожидается, что санация по новой схеме с участием Фонда консолидации банковского сектора займет 6-8 месяцев. Сначала совет директоров и собрание акционеров продолжат работу, хотя будут согласовывать свои решения с временной администрацией. По итогам этого этапа будет утвержден план участия ЦБ в оздоровлении банка, сообщается на www.facebook.com/mergers.akm



На втором этапе все решения будет принимать временная администрация. Уставный капитал банка будет уменьшен до реального размера собственных средств, а если капитал будет отрицательным — до 1 руб. с последующей допэмиссией акций банка. В итоге доля ЦБ составит 75%, доля нынешних акционеров — не более 25%.



На данный момент основной акционер банка — "Открытие холдинг", который владеет прямо и косвенно 66.64% голосующих акций. Его бенефициары, согласно сайту банка, — Вадим Беляев, "ИФД Капиталъ", ВТБ, группа ИСТ, Рубен Аганбегян, Александр Мамут, НПФ "Лукойл-Гарант", миноритарии.



По данным бюллетеня "Рынок слияний и поглощений", в 2013 году банк "Открытие" консолидировал контрольный пакет "Номос-банка" (N189 бюллетеня) и стал владельцем банка "Петрокоммерц" (N190). В 2014 году приобрел ООО "Русская страховая транспортная компания – Жизнь" (N194) и стал оператором системы денежных переводов Contact (N203), которую затем вместе с системой "Рапида" обменял на пакет акций Qiwi (N207). Тогда же получил на санацию банк "Траст" (N207), а в 2016 году купил Рокетбанк (N218 бюллетеня, http://mergers.akm.ru).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"